روبوت صيني يحارب كورونا بالأشعة فوق البنفسجية

كشفت إحدى الشركات الصينية النقاب عن روبوت بقيمة تصل إلى 40 ألف دولار مخصص للمستشفى يستخدم مزيجاً من الأشعة فوق البنفسجية والرذاذ المطهر لقتل مسببات فيروس كورونا المستجد، وزودت الشركة الروبوت الآلي بـ 4 مجموعات من المصابيح لقتل الجراثيم بالأشعة فوق البنفسجية القصيرة الموجة وخمس فوهات لرش المطهر.

وصممت شركة كينون للروبوتات (Keenon Robotics)، الواقع مقرها في شانغهاي الصينية وتنتج أيضاً روبوتات لتسليم المواد الغذائية والإعلانات، روبوت التطهير، البالغ ارتفاعه 1.4 متراً، والذي يمكنه حمل 1500 ميليمتر من السائل المطهر، ويستغرق 6 ساعات للشحن الكامل.

وقالت سيمي وانغ، مديرة تطوير الأعمال الدولية في شركة كينون للروبوتات: "صممنا الروبوت خصيصاً للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتلقت الشركة الكثير من الطلبات من المستشفيات بعد تفشي الوباء الجديد من أجل استخدام الروبوتات لتقديم الوجبات والأدوية، ولهذا السبب، توصلنا إلى فكرة الجمع بين الأشعة فوق البنفسجية والبخاخات الطبية من أجل التطهير".

وتفرض اللوائح الصينية لمكافحة فيروس كورونا المستجد إجراء عملية التطهير مرتين يومياً باستخدام الأشعة الفوق البنفسجية والمطهرات الرذاذية، القائمة على مادة بيروكسيد الهيدروجين. وأوضحت الشركة أن الروبوت البالغ سعره 40 ألف دولار يفي بالغرض المطلوب.

وطورت الشركة الروبوت ليعمل في الغرف الداخلية ذات الأرضيات الملساء، وتؤكد أنه قادر على رش المطهر لمدة تصل إلى 8 ساعات دفعة واحدة، في عملية آمنة لا تترك أي بقايا، بالإضافة إلى جمعه البيانات عن الطريق الذي يسلكه وعملية التطهير للرجوع إليها في المستقبل.

مواصفات الروبوت

• الأبعاد الرئيسية: 50×50×134 سنتمترا.

• الوزن: 70 كيلوغراماً.

• السرعة القصوى: 3.5 كيلومتر في الساعة.

• البطارية: تدوم لمدة 8 ساعات.

• الوقت اللازم للشحن بالكامل: 6 ساعات.

• المعدات: 4 مجموعات من مصابيح الأشعة فوق البنفسجية و5 فوهات للرش.

• سعة السائل المطهر: 1500 ميليمتر.

• الفترة التقديرية للعمل: بين 5 و8 سنوات.

• بيئة العمل: داخلية.

• تكلفة النموذج: 40 ألف دولار.