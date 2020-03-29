زوكربيرغ ينضم إلى غيتس لتمويل أبحاث علاج كورونا

أعلنت (مبادرة تشان زوكربيرغ) Chan Zuckerberg Initiative – المنظمة الخيرية التي أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (مارك زوكربيرغ) وزوجته (بريسيلا تشان) في عام 2015 – يوم الجمعة أنها تساهم بمبلغ 25 مليون دولار في مُسرّع (بيل غيتس) لتطوير العلاجات والأدوية لعلاج فيروس (كوفيد-19) COVID-19.

وتأتي مساهمة زوكربيرغ وزوجته بعد أن أطلقت (مؤسسة بيل وميليندا غيتس) Bill & Melinda Gates Foundation الخيرية (مُسّرع تداوي كوفيد-19) COVID-19 Therapeutics Accelerator في وقت سابق من شهر آذار/ مارس الجاري. كما أن شركة (ماستركارد)، والمؤسسة الخيرة (ويلكوم) Wellcome أعلنت عن شراكة مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس بوصفهما جزءًا من المبادرة، التي بدأت بتمويل أولي بقيمة 125 مليون دولار عند إطلاقها.

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وكان الهدف من المشروع هو تطوير علاجات لفيروس (كوفيد-19) بأسعار معقولة ويمكن توزيعها على نطاق واسع. وسيتولى المُسرع مهمة تقييم الأدوية الحالية وإعادة استخدام أغراضها الحالية لعلاج مرضى (كوفيد-19)، ويُؤمل في استخدام بحث المسرع لمكافحة مسببات الأمراض الفيروسية الأخرى على المدى الطويل أيضًا. وسيعمل المسرع العلاجي أيضًا مع منظمة الصحة العالمية في المشروع.

وكتب زوكربيرغ في منشور في فيسبوك يوم الجمعة أن تقييم الأدوية الحالية مهم بصورة خاصة بالنظر إلى أنها خضعت بالفعل لتجارب السلامة السريرية، سيكون من الأسرع بكثير إتاحتها على نطاق واسع من تطوير لقاح جديد.

ويعد هذا الإعلان أحد الجهود العديدة التي يبذلها عمالقة وادي السليكون للتقنية في محاولة للمساعدة في مكافحة انتشار الفيروس التاجي، الذي أودى حتى الآن بحياة ما يقرب من 25,000 شخص في جميع أنحاء العالم، وأصاب أكثر من نصف مليون شخص.

وساهمت شركتا أمازون ومايكروسوفت في صندوق إغاثة بقيمة 2.5 مليون دولار لنشر الموارد إلى المنظمات التي تعمل مع المجتمعات المتضررة من تفشي الفيروس في منطقة سياتل بولاية واشنطن الأميركية. وأطلقت فيسبوك أيضًا برنامجًا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من الوباء، وقالت آبل: إنها ستتبرع بـ 10 ملايين قناع وقائي لجهود الإغاثة في الولايات المتحدة.