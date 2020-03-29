4 نصائح لتجنب الرسائل النصية الاحتيالية المتعلقة بكورونا

يقوم القراصنة باستغلال حالة تفشي فيروس كورونا (COVID-19) عن طريق إرسال الرسائل النصية الاحتيالية بغرض الاستيلاء على المعلومات الشخصية الحساسة.

وبما أن الجميع يعملون من المنزل في هذه الفترة فقد أصبحوا أكثر عرضة لهذا الخطر، حيث تتزايد المكالمات والرسائل النصية التي تدعي تقديم علاجات محتملة أو أنها من المؤسسات الرسمية.

كيف تتعامل المؤسسات القانونية مع هذه الحيل؟

الكثير من مؤسسات تطبيق القانون مثل: لجنة الاتصالات الفيدرالية، ولجنة التجارة الفيدرالية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي حددت الكثير من الخدع التي تُستخدم لخداع المستخدمين من قِبل المتسللين الذي يستغلون حالة الذعر العالمية بسبب فيروس كرونا.

وقد أصبحت الرسائل النصية المتعلقة بفيروس كورونا، من التكتيكات الشائعة لدي القراصنة حاليًا للإيقاع بالضحايا، حيث يرسل المحتالون رسائل لخداع الضحية لتسليم معلومات حسابه، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك للحصول على رقم الهاتف أو الوصول إلى الحسابات الأخرى عبر الإنترنت.

فيما يلي بعض النصائح العامة حول ما يجب فعله – وما لا يجب فعله – عندما تتلقى رسالة نصية غير مرغوب فيها:

إليك 4 نصائح لتجنب الرسائل النصية الاحتيالية المتعلقة بفيروس كورونا:

1- لا تفتح أي روابط:

يقوم المحتالون بتصميم الرسائل النصية الاحتيالية لكي تبدو شرعية ومطابقة تماما للرسائل الرسمية التي تتلقاها عادةً من جهات مثل: شركة الاتصالات، أو البنك، أو المؤسسة الطبية، وتتضمن هذه الرسائل غالبا رابط URL يطلب منك التحقق من معلومات حسابك.

حيث ينقلك هذا الرابط بعد ذلك إلى موقع قد يبدو حقيقيًا، ولكنه في الواقع موقع مزيف، والهدف هو جمع بيانات المستخدمين لاستغلالها في المستقبل، وبالتالي إذا تلقيت رسالة غير متوقعة تتضمن رابطًا، فلا تفتحها، وإذا قمت بفتحها، فلا تُدخل أي تفاصيل حساب أو معلومات شخصية.

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2- قم بالبحث قبل الرد:

تتمثل إحدى الطرق الشائعة لإلغاء الاشتراك في تلقي رسائل غير مرغوب فيها في الرد على الرسالة باستخدام كلمة (إيقاف) STOP ويمكن أن تكون هذه وسيلة سريعة وسهلة لإيقاف تلقي الرسائل العشوائية.

لكن المخادعين يستخدمون هذه الأداة نفسها لخداعك للرد على رسائلهم، مما يتيح لهم معرفة أن رقم هاتفك صالح وبالتالي يمكنهم استهدافك بمزيد من الرسائل أو المكالمات الآلية.

لذلك بدلاً من الرد السريع على رسالة غير مرغوب فيها، خصص بضع ثوانٍ للبحث عن الرقم عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان تابع لمنظمة أو أي عمل تجاري معروف.

3- الإبلاغ عن الرسالة الاحتيالية لمشغل شبكة الجوال:

إذا لم تتمكن من التحقق من مرسل الرسالة، أو بدا لك أنها عملية احتيال، يمكنك إعادة توجيه الرسالة لمشغل الشبكة الخاص بك، حيث تتيح العديد من شركات الاتصال أرقام مختصرة تلقي بلاغات الرسائل الاحتيالية.

4- استخدم أداة الحظر المدمجة في هاتفك:

هناك خيار آخر يتمثل في حظر الرقم بنفسك، حيث يحتوي كل من هاتف آيفون وأندرويد على أدوات مدمجة لحظر الرسائل والمكالمات من أرقام محددة.

مستخدمي أندرويد:

ستختلف عملية حظر الرقم بحسب الشركة المصنعة لهاتفك وتطبيق الرسائل الذي تستخدمه، ولكن إذا كنت تستخدم تطبيق الرسائل التابع لغوغل اتبع الخطوات التالية:

• افتح الرسالة غير المرغوب فيها.

• انقر على زر القائمة في الزاوية العلوية اليمنى.

• من قائمة الخيارات، اضغط على خيار (التفاصيل) Details.

• حدد (الحظر والإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها) Block & report spam.

• انقر على (موافق) OK.

سيرسل تطبيق الرسائل الرقم والرسائل العشر السابقة التي أُرسلت منه إلى جوجل لتحليلها لتحسين اكتشاف الرسائل العشوائية في المستقبل، إذا كنت تريد حظر الرقم فقط، فألغ تحديد المربع بجوار خيار (الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها) قبل النقر على (موافق).

لمستخدمي تطبيق Samsung Messages:

• افتح محادثة جديدة.

• اضغط على القائمة (ثلاثة نقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى).

• اضغط على (حظر الرقم) Block Number.

• اختر (حظر) Block.

لمستخدمي آيفون:

• افتح الرسالة في تطبيق الرسائل.

• اضغط على صورة الملف الشخصي في الأعلى.

• اضغط على زر (المعلومات) Info.

• اضغط على رقم الهاتف.

• اضغط على خيار (حظر هذا المتصل) Block this Caller.

سيؤدي اتباع هذه الخطوات إلى حظر الرقم وفي الوقت نفسه لن يتمكن من الاتصال بك مرة أخرى.