هكذا تسترد رسائل جيميل المحذوفة من حسابك

من المحبط جداً معرفة أن رسائل البريد الإلكتروني جيميل التي تحتاجها الآن لم تعد موجودة في بريدك الوارد. وليس من السهل استعادة تلك الرسائل المحذوفة في جيميل، لكن لا يزال بإمكانك الحصول على فرصة، وسواءً اختفت جميع رسائل البريد الوارد أو لم تتمكن من العثور على أي بريد إلكتروني محدد، يمكننا إرشادك إلى الحلول الممكنة لاسترداد الرسائل المحذوفة.

كيفية استرداد رسائل جيميل المحذوفة من حسابك

يجب أن تكون خطوتك الأولى أثناء محاولة استرداد الرسائل المحذوفة من جيميل هي عن طريق البحث في مجلد سلة المهملات، فالكثير منكم قد يعرف ذلك بالفعل. ولكن في بعض الأحيان قد تحاول العثور على البريد الإلكتروني في البريد الوارد وقد يكون في مجلد سلة المهملات، لأنه من المحتمل أن تكون قمت بحذفه عن قصد أو عن طريق الخطأ، حيث يمكنك استخدام وظيفة البحث في جيميل المتوفرة أيضاً لمجلد سلة المهملات، وبمجرد عثورك على الرسالة يمكنك نقلها إلى البريد الوارد.

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عندما تحذف بريداً إلكترونياً من البريد الوارد، يتم نقله إلى مجلد سلة المهملات، حيث يبقى في مجلد المهملات لمدة 30 يوماً ويتم حذفه تلقائياً بعد هذه المدة، لذلك إذا كنت تريد العثور على بريد محذوف فسيكون متاحاً في مجلد المهملات لمدة 30 يوماً.

في بعض الأحيان قد لا تتمكن من العثور على مجلد المهملات لأنه قد يكون مخفياً، في هذه الحالة ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات ثم التصنيفات ثم قم بالتمرير حتى تجد تصنيفات المهملات، ثم انقر على زر العرض وستتمكن من العثور على رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة من البريد الوارد الخاص بك.

ولكن إذا كنت تشك في اختراق حسابك في جيميل وحذف المخترق لرسائل البريد الإلكتروني من حسابك في جيميل يمكنك اتباع الطريقة التالية لاستعادتها.

كيفية استرداد الرسائل المحذوفة عن طريق طلب فريق الدعم

يمكنك أن تطلب من فريق دعم جيميل استرداد رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة إذا كنت تعتقد أن حسابك قد تم اختراقه بأي شكل من الأشكال، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

• اتجه إلى أداة استرداد الرسائل.

• املأ النموذج بتفاصيل حسابك، مثل معلومات الاتصال (معرف البريد الإلكتروني)، ثم صف المشكلة، مثل متى لاحظت وجود رسائل مفقودة لأول مرة؟

• بمجرد الانتهاء من ملء جميع التفاصيل انقر على إرسال.

• سيتم إبلاغك بنتائج العملية التي قمت بها مباشرة.