إليك طرق "ذكية" للتخلص من ملل العزل المنزلي!

تعتبر مكبرات الصوت الذكية طريقة رائعة لأداء الكثير من المهام والتواصل مع الآخرين عبر الأوامر الصوتية، مما يقلل استخدام الأجهزة أثناء العزل المنزلي الذي تفرضه معظم دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أنها تعتبر خياراً مثالياً لأفراد العائلة الأكبر سناً الذين يطبقون سياسة العزل المنزلي، حيث لم يعتادوا على استخدام الأجهزة الحديثة، لذلك قد يكون الوقت قد حان للتفكير في اقتناء مكبر صوت ذكي مثل: غوغل هوم Google Home، أو Nest Mini.

فيما يلي 6 طرق يساعدك بها Google Home على التخلص من ملل العزل المنزلي:

1- البحث في الإنترنت بدون شاشات

بالنسبة لأفراد العائلة الأكبر سناً الذين لا يفضلون التفاعل مع الإنترنت من خلال هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو حاسوب، يوفر جهاز Google Home وNest Mini البحث في الإنترنت عبر الأوامر الصوتية.

كما يمكن لجميع أفراد الأسرة استخدام جهاز Google Home لسماع آخر الأخبار، والحصول على تحديثات الطقس، والبحث في الويب عن أي شيء وحتى التسوق عبر الإنترنت.

2- التواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء

يعمل Google Home أيضاً كمكبر صوت للهاتف بحيث يمكنك الدردشة مع العائلة والأصدقاء، مما يتيح لك إجراء مكالمات صوتية بسهولة.

وتتيح لك مكبرات الصوت الذكية المزودة بشاشة تعمل باللمس وكاميرا – مثل Nest Hub Max، أو Lenovo Smart Display – إجراء مكالمات فيديو من خلالها. والأكثر من ذلك، أثناء الدردشة يمكن للكاميرا استخدام مجال الرؤية الواسع الذي يبلغ 127 درجة لتتبع وجهك أثناء التحرك في جميع أنحاء الغرفة.

3- الاستماع إلى الموسيقى المفضلة

لتتمكن من الاستماع إلى الأغاني المفضلة لك، تأكد أولاً من ربط (تطبيق غوغل هوم بتطبيقات الموسيقى التي تستخدمها، مثل يوتيوب ميوزيك، أو سبوتيفاي، أو غيرها من التطبيقات).

وبعد ذلك يمكنك توجيه أمر صوتي لغوغل هوم ليقوم بتشغيل أغنية محددة، أو مجموعة أغانٍ من نوع معين. فمثلاُ يمكنك توجيه أمر للجهاز ليقوم بتشغيل أغاني الروك التي صدرت في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وعند رغبتك في إيقاف تشغيل الأغاني قم بتوجيه الأمر الصوتي التالي للجهاز: مرحباً غوغل، أوقف تشغيل الموسيقى Hey Google, Stop the Music.

4- لعب الألعاب

تعتبر الأجهزة التي تعتمد في عملها على مساعد غوغل الصوتي – مثل Google Mini، وGoogle Home، وGoogle Max – مثالية لممارسة الألعاب سواء بنفسك أو مع الآخرين، وإليك بعض الألعاب التي يمكن أن تجربها مع جهاز غوغل هوم:

• لعبة Ding Dong Coconut وهي لعبة من ألعاب الذاكرة عبر الصوت، حيث يجب عليك ربط الكلمات بالأصوات، وللبدء في اللعب فقط قل: "مرحبا غوغل، لنلعب Ding Dong Coconut".

• لعبة Song Quiz، وهي لعبة تدور حول موسيقى البوب حيث يخمن اللاعبون اسم الأغنية والفنان لمقاطع قصيرة. وللبدء في اللعب فقط قل: "مرحبا غوغل، لنلعب Song Quiz".

• لعبة Brainstormer Trivia: هي عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد تدور حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، وإذا كانت إجابتك خاطئة، ستحصل على الإجابة الصحيحة مع الشرح.

5- ممارسة التمارين الرياضية في المنزل

يساعدك جهاز Google Home على ممارسة التمارين الرياضية داخل المنزل، وذلك من خلال الخيارات التالية:

• تمارين سريعة: يمكنك أن تبدأ يومك أو تُنهيه بممارسة تمرين سريع لمدة سبع دقائق، فقط قل: "مرحبا غوغل، تحدث إلى تمارين سريعة – Talk to Quick Workout".

• أداء تمرين Plank لمدة 5 دقائق: فقط قل: "مرحبا غوغل، تحدث إلى خمس دقائق بلانك – Talk to Five-minute Plank"، سيطلب منك مساعد غوغل اتخاذ وضعية ممارسة التمرين، وستقوم بممارسته 5 مرات، كل مرة لمدة دقيقة واحدة مع راحة مدتها 10 ثوانٍ بعد كل مرة.

• أداء مجموعة متنوعة من تمارين اللياقة: يمنحك هذا الخيار تنوعاً أكبر فيما يتعلق بالتمارين التي تريد القيام بها، فقط قل: "مرحبا غوغل، تحدث إلى تمارين الجسم – Talk to Body Workout".

• دليل للتأمل، والاسترخاء: إذا كان يومك طويلاً وتشعر بالإجهاد، يمكنك أن تقول "مرحبا غوغل، اطلب دليل التأمل Ask Meditation Guide". يمكنك المشاركة في مجموعة من تمارين التأمل مع مقطع موسيقى هادئ يساعدك على الاسترخاء وإعادة التركيز.

6- الاستماع إلى الراديو

بالنسبة إلى تلك الأوقات التي لا تريد فيها استخدام تطبيقات البث الموسيقى مثل Spotify أو Pandora، وتجربة بدائل أخرى، اطلب من Google Home تشغيل محطة الراديو المفضلة لديك. فقط قل: "مرحبا غوغل، شغل (اسم محطة الراديو)".