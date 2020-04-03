بالخطأ.. آبل تكشف عن منتج لم يُعلن عنه بعد!

كشفت شركة آبل عن غير قصد عن وجود منتج اسمه "أير تاغز" AirTags لم يُعلن عنه بعد، وذلك في فيديو دعم نشرته عبر حسابها في موقع يوتيوب الخميس.

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ويقدم الفيديو المسمى "كيفية محو بيانات آيفون الخاص بك" برنامجاً تعليمياً بشأن إعادة تعيين آيفون إلى إعدادات المصنع. وفي صفحة الإعدادات التي ظهرت في الساعة 1.43، يظهر خيار آخر لـ "تمكين البحث دون اتصال"، وتحت ذلك الخيار، يشير النص إلى جهاز اسمه AirTags .

يذكر أن موقع Appleosophy كان أول من رصد الجهاز في الفيديو، فما كان من آبل إلا أن أزالت الفيديو من يوتيوب، غير أنه يمكن مشاهدته.

يُشار إلى أن آبل تهدف من خلال AirTags منافسة أجهزة Tile، وسيكون المنتج مخصصاً للتعقب عن طريق تقنية البلوتوث، ويمكن استخدامه للعثور على الأشياء الضائعة، على غرار أجهزة Tile. لكن الفرق يكمن في أن جهاز آبل سيستفيد من نظام آي أو إس، ومن تطبيق Find My.