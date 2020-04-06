ميزات قادمة إلى Microsoft Edge تجعلك أكثر إنتاجية

يستعد متصفح شركة مايكروسوفت المسمى (Microsoft Edge) المعتمد على محرك (Chromium) الصادر في وقت سابق من هذا العام للحصول على بعض الميزات الجديدة، وأكدت عملاقة البرمجيات أنها تعمل على تطوير ميزة علامات التبويب العمودية (Vertical tabs) وميزة النسخ الذكي (Smart Copy) لمتصفحها الجديد، بحيث تهدف مايكروسوفت مع هذه الميزات إلى تحسين إنتاجيتك.

علامات التبويب العمودية:

إحدى الميزات الجديدة التي سيحصل عليها متصفح (Microsoft Edge) هي علامات التبويب العمودية، التي تنقل شريط علامات التبويب من الجانب الأعلى إلى الجانب الأيسر بشكل عمودي.

وبخلاف أشرطة علامات التبويب التقليدية، فإن شريط علامات التبويب العمودي يدعم ميزة السحب والإفلات، بحيث يمكنك بسهولة إعادة تنظيم علامات التبويب النشطة.

وتعد هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين لديهم عشرات علامات التبويب المفتوحة، إذ تصبح مساحة مشاهدة أسماء علامات التبويب أقل عند فتح الكثير من علامات التبويب، ولن تتمكن من رؤية اسم علامة التبويب، ونتيجة لذلك، ستغلق علامة التبويب عن طريق الخطأ.

وقالت (ليات بن زور) Liat Ben-Zur، نائبة رئيس شركة مايكروسوفت لمتصفح (Microsoft Edge): "أجد نفسي أغلق علامة تبويب عن طريق الخطأ نتيجة لعدم تمكني من رؤية اسم علامة التبويب، وتكون عادةً هذه الصفحة هي التي أحتاجها".

ويمكنك باستخدام علامات التبويب العمودية العثور على العديد من علامات التبويب وإدارتها مرة واحدة، بحيث يمكنك التمرير عبر القائمة لتظهر جميع أسماء علامات التبويب، ووفقًا لتصريحات نائبة رئيس شركة مايكروسوفت لمتصفح (Microsoft Edge)، فمن المتوقع أن تصل علامات التبويب العمودية في وقت لاحق من هذا العام.

النسخ الذكي:



يحصل متصفح (Microsoft Edge) على ميزة أخرى تسمى النسخ الذكي، التي يمكن أن تكون ميزة مفيدة جدًا لأولئك الذين يجدون صعوبة في نسخ ولصق محتوى الويب، مثل الجداول، في المستندات ورسائل البريد الإلكتروني، مما يجعل عملية النسخ واللصق أكثر فائدة، كما هو الحال في تطبيقات (Office).

وتقول مايكروسوفت إن هذه الميزة تضمن احتفاظ النص الملصق بتنسيقه، مما يضمن نسخ النصوص بشكل كامل وطبيعي، بحيث إذ نسخ المستخدم جدولا من موقع ويب ولصقه في رسالة بريد إلكتروني باستخدام ميزة النسخ الذكي، فسيحتفظ الجدول الملصق بتنسيقه الأصلي، ومن المفترض طرح هذه الميزة في وقت لاحق من هذا العام.