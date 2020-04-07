7 إضافات لمتصفح كروم تسهل عليك مهام العمل

يتميز متصفح غوغل كروم بالسرعة وإمكانية التخصيص بحسب احتياجاتك، بفضل الآلاف من الإضافات Extensions المجانية المتوفرة في سوق كروم الإلكتروني، التي يمكنك تثبيتها في المتصفح للحصول على أقصى استفادة من تجربة تصفحك.

إليك 7 إضافات لمتصفح غوغل كروم تسهل عليك تنفيذ مهام العمل:

1- +Hover Zoom

تتيح لك إضافة +Hover Zoom تكبير الصور ومقاطع الفيديو في مواقع الويب، وذلك من خلال تمرير مؤشر الماوس فوقها وستقوم الإضافة بتكبير الصورة تلقائياً إلى حجمها الكامل، وهي تعمل بشكل ممتاز في المواقع التي تعرض الكثير من الصور المصغرة مثل Reddit.

تدعم الإضافة تنسيقات الصور المتحركة مثل GIF وGIFV، كما تسمح لك بالتمرير عبر قائمة الصور في موقع Imgur دون فتح الموقع.

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2- Panic Button

بعد تثبيت إضافة Panic Button سيظهر لك زر في شريط أدوات متصفح غوغل كروم يمكنك من خلاله إخفاء جميع علامات التبويب المفتوحة وذلك عند النقر عليه، حيث يحفظ علامات التبويب كإشارات مؤقتة يُسهل استرجاعها، كما يمكنك ربطها باختصار من خلال أزرار لوحة مفاتيح لاستدعائها بشكل أسرع.

3- Mercury Reader

تعمل إضافة Mercury Reader على إزالة الإعلانات ومصادر التشتيت في صفحة الويب، وتترك فقط النصوص والصور للحصول على تجربة قراءة واضحة ومتسقة في كل موقع، كما أنها قابلة للتخصيص، حيث يمكنك ضبط الخط، وحجم النص، والتبديل بين الوضع الداكن والفاتح.

يمكنك أيضاً إرسال صفحات الويب إلى حساباتك في مواقع التواصل، والبريد الإلكتروني، أو إلى جهاز Kindle لقراءتها في وقت لاحق، وتتيح الإضافة أيضاً مزامنة الصفحات تلقائياً عبر الحواسيب والهواتف الذكية، كما تُقدم ميزة طباعة الصفحات مباشرة من متصفح غوغل كروم.

4- Feedly

إضافة تابعة لأشهر أدوات قراءة خلاصات RSS عبر الويب، كما أن لديها إضافة أخرى تُسمى Feedly Mini تظهر في أسفل الجانب الأيسر في صفحات الويب، مما يتيح لك إضافة خلاصات جديدة بسهولة أو حفظ الصفحات لقراءتها لاحقاً.

5- Adblock Plus

تعتبر إضافة Adblock Plus واحدة من أكثر أدوات حظر الإعلانات شيوعاً، وهي قابلة للتخصيص لتنفيذ إجراءات معينة مثل منع النوافذ المنبثقة، وإيقاف التتبع، كما تدعم الإضافة مبادرة الإعلانات المقبولة (AA).

وهو مشروع لدعم مواقع الويب التي تعتمد على عائدات الإعلانات مع مراعاة تجربة تقديم تجربة تصفح مريحة للمستخدمين، وبالتالي يمكنك إيقافها في المواقع التي تزورها باستمرار ووضعها في القائمة البيضاء Whitelisting.

6- SimilarWeb

إضافة SimilarWeb موجهة بشكل خاص لمصممي الويب، والمسوقين، وصناع المحتوى، حيث تتيح لهم الاطلاع على عدد الزيارات الشهرية لمواقع الويب، بالإضافة إلى توفير مجموعة من البيانات التحليلية القيمة التي تساعدهم في اتخاذ القرارات المهمة، وإجراء المقارنات بسرعة.

7- Boomerang

تتيح إضافة Boomerang لمستخدمي بريد جيميل Gmail جدولة إرسال الرسائل، وبالتالي إذا كنت تتعامل مع أشخاص في مناطق زمنية مختلفة يمكنك ضبط الرسالة للوصول إليهم أثناء ساعات العمل، كما تتضمن أيضاً خدمة التذكيرات، التي تعتبر مفيدة إذا كنت تنتظر رداً على رسالة معينة.