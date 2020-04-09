تطبيق Hangouts Meet يغيّر اسمه مع ارتفاع الطلب عليه

أعادت شركة "غوغل" تسمية خدمتها للمؤتمرات عبر الفيديو Hangouts Meet لتصبح Google Meet فقط، وحدثت عدد من صفحات الدعم لتتضمن التسمية الجديدة. وبالرغم من أن العلامة التجارية القديمة لا تزال موجودة بالنسبة للتطبيقات المحمولة، إلا أنها قد تتغير قريباً، بعد التغيير الجديد الذي حدث.

ولدى العلامة التجارية الأساسية Hangouts علامتان تجاريتان فرعيتان Hangouts Chat و Hangouts Meet. وتحتاج "غوغل" إلى تبسيط الأمور في الوقت الحالي الذي يتضاعف فيه استخدام مؤتمرات الفيديو، التي باتت مركزاً للحياة الشخصية والمهنية للعديد من الأشخاص فجأة وبشكل غير متوقع، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من التنقل.

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وظهرت العلامة التجارية الجديدة أولاً في تدوينة ضمن مدونة Google Cloud. وتسرد هذه التدوينة عدداً من إجراءات الخصوصية التي تستخدمها Google Meet لمنع اختراق الاجتماعات عن بعد.

وأكدت "غوغل" أنها غيرت اسم الخدمة رسمياً، كما أكدت أيضاً أن Meet هي جزء مستقل من مجموعة خدمات الأعمال G Suite ، التي تتضمن أيضاً علامات تجارية مثل Gmail و Docs و Sheets و Drive. وتُعد خدمة المراسلة النصية Hangouts Chat التابعة للعلامة التجارية Hangouts جزءً من هذه المجموعة.

ويأتي تغيير العلامة التجارية في الوقت الذي تشهد فيه Google Meet نمواً هائلاً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وازداد في الوقت الحالي استخدام Google Meet بمقدار 25 ضعفاً عما كان عليه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وكشفت "غوغل" في أواخر الشهر الماضي أن الخدمة تكتسب أكثر من مليوني مستخدم جديد يومياً.