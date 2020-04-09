مايكروسوفت تؤخر طرح Surface Neo إلى ما بعد 2020

تفيد الأنباء بأن شركة مايكروسوفت لن تطلق جهاز الحاسب مزدوج الشاشة المسمى Surface Neo في وقت لاحق من هذا العام كما كان مخططاً في الأصل.

ووفقاً لتقارير من ZDNet و CNBC، فإن مايكروسوفت تخطط لعدم تقديم أي من أجهزة Windows 10x في عام 2020، وذلك بالنظر لما يحدث في العالم بسبب جائحة كورونا.

وتسبب ظهور الفيروس وانتشاره في جميع أنحاء العالم بتغيير العديد من خطط الشركة لعام 2020، إذ بالإضافة إلى تقليل توقعاتها المالية، فقد ألغت مايكروسوفت الأحداث العامة وعلقت التحديثات الاختيارية غير الأمنية لنظامها التشغيلي ويندوز. في المقابل، ارتفعت شعبية تطبيقها للتواصل Teams.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 عن جهاز الحاسب القابل للطي Surface Neo إلى جانب الهاتف الذكي القابل للطي Surface Duo الذي يعمل بنظام أندرويد.

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وقد مثّلت منتجات Surface ما نسبته 4.5% من إجمالي إيرادات مايكروسوفت في السنة المالية 2019، وذلك بعد أن وسعت الشركة خط أجهزة Surface الذي انطلق عام 2012.

ويعمل جهاز الحاسب القابل للطي Surface Neo بنظام التشغيل الجديد المسمى Windows 10x، الذي يمثل إصداراً خاصاً من نظام التشغيل "ويندوز 10" قادراً على تشغيل التطبيقات عبر أكثر من شاشة واحدة.

ويقال إن الشركة أوقفت في الوقت الحالي تطوير Windows 10x وحوّلت تركيزها لجعله يعمل بشكل جيد على الأجهزة ذات الشاشة المفردة مثل أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة المتحولة من فئة "اثنان في واحد".

ويبدو أن الهاتف الذكي المزدوج الشاشة العامل بنظام أندرويد Surface Duo لم يتأثر حتى الآن بتغيير خطط مايكروسوفت.

ويبدو أن أجهزة الحاسب ذات الشاشة المزدوجة أو القابلة للطي المصنعة من جهات أخرى، مثل حاسب ThinkPad X1 Fold من "لينوفو"، لن تستخدم هذا العام نظام Windows 10x، الأمر الذي من المحتمل أن يمثل انتكاسة كبيرة لمثل هذه الأشكال من الأجهزة.