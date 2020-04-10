بسبب كورونا.. عدد مكالمات الفيديو عبر "تيمز" ارتفع 1000%

ارتفع عدد مكالمات الفيديو التي تم إجراؤها باستخدام برنامج مايكروسوفت "تيمز" بنسبة ألف بالمئة في آذار/مارس الماضي مع عمل الموظفين عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الشركة أمس الخميس.

وقالت الشركة إنها سجلت 2.7 مليار "محضر اجتماع" في يوم واحد على المنصة، وهو رقم قياسي.

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وأوضح جاريد سباتارو نائب رئيس "مايكروسوفت 365" في منشور "ألهمتنا الطرق التي يتواصل من خلالها زبائننا خلال الاجتماعات في برنامج تيمز".

وقد أصبح عقد المؤتمرات عن طريق مكالمات الفيديو أمراً أساسياً للعمل والحياة الاجتماعية فيما ينحصر السكان في كل أنحاء العالم في المنزل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس "تيمز" في خدمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت مع تطبيقات من شركات عدة، أبرزها "غوغل" و"سيسكو" و"فيسبوك" و"زوم".

وقال سباتارو إن "الاتجاهات في البيانات والمحادثات مع زبائننا تظهر أن العالم أصبح يدرك أنه يمكننا التواصل بفعالية عبر الحدود والمسافات بطريقة لم يعتقد أحد من قبل أنها قد تكون ممكنة".