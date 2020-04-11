فيسبوك تمنح المنشآت الصحية البريطانية أجهزة Portal

يتعاون مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة مع شركة فيسبوك لتسهيل التواصل مع الأصدقاء والعائلة، وذلك عبر تزويد المستشفيات ودور الرعاية والمرافق الأخرى بأجهزة المكالمات الفيديوية (Facebook Portal)، حيث تبرعت عملاقة التواصل الاجتماعي بما يصل إلى 2050 جهازًا عبر برنامج تجريبي يبدأ في (Surrey) ويتوسع إلى مانشستر ونيوكاسل ولندن ومناطق أخرى.

ويشكل الغرض الأساسي من هذه الأجهزة هو السماح للسكان بالتواصل مع أحبائهم الذين لا يمكنهم رؤيتهم خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب السماح لموظفي خدمة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) في هذه الأماكن بالتنسيق مع الأشخاص الذين يعملون عن بعد ودعم جهود الخدمات الصحية عن بعد.

وقال (فريدي أبنوسي) Freddy Abnousi، رئيس تكنولوجيا الصحة في فيسبوك: "إن الشركة صممت أجهزة (Portal) لمنح الناس طريقة سهلة للتواصل ولكي يكونوا أكثر حضورًا مع أحبائهم"، مضيفًا أن القدرة على البقاء على اتصال أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل انتشار الوباء العالمي وتدابير التباعد الاجتماعي.

ويعد جهاز (Portal)، الذي صدر لأول مرة في عام 2018، عبارة عن شاشة مستقلة لإجراء المكالمات الفيديوية من خلال فيسبوك مسنجر وواتساب وتتضمن ميكروفون ومكبر صوت وكاميرا بعدسة واسعة الزاوية يمكنها تكبير الأهداف تلقائيًا، ويمكن لهذا الجهاز أن يكون أكثر ملاءمة لإجراء المكالمات بدلًا من الهاتف الذكي.

وقال مدير التحول الرقمي في (NHSX)، الفرع الرقمي لخدمة الصحة الوطنية: "تواصل شركات التكنولوجيا الكبيرة والصغيرة التعهد بمواردها وخبرتها لدعم خدمة الصحة الوطنية البريطانية ونظام الرعاية الاجتماعية في هذه الأوقات غير المسبوقة، ونحن نعمل بجد للعثور على الخدمات التي تلبي احتياجات الناس وتطويرها".

وواجهت هذه الأجهزة مشاكل تتعلق بالثقة والخصوصية، لكن قد يكون استخدامها في المستشفى أقل إشكالية من المنزل في حال التعامل مع (Portal) كأداة وليس جهازًا يعمل دائمًا، ومن المفترض اختيار المرافق المراد تزويدها بالأجهزة بناءً على مدى جودة اتصال الشبكة اللاسلكية، وذلك في سبيل عدم تفاقم أي نوع من أنواع المشاكل الرقمية.