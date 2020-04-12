بريطانيا تستعين بالتكنولوجيا.. في مواجهة الوباء

يعمل الساعد الطبي لجهاز الصحة العامة البريطاني بشأن وضع تطبيق على الهواتف المحمولة مع محرك البحث غوغل، التابع لشركة ألفابيت وشركة آبل التي تصنع هواتف آيفون، تأمل الحكومة أن يساعد في إنهاء إجراءات العزل العام التي تم فرضها للتصدي لكورونا، وفق صحيفة صنداي تايمز.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر رفيعة أن هذا النظام سيستخدم تكنولوجيا بلوتوث لإخطار من لديهم هذا التطبيق إذا كانوا على مسافة قريبة من أشخاص أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس.

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يشار إلى أن بريطانيا سجلت السبت نحو ألف وفاة بكوفيد-19. وأعلنت وزارة الصحة السبت أن الفيروس تسبب بـ917 وفاة في الساعات الـ24 الماضية، وهو عدد أقل من الذي سجل الجمعة لكنه ثاني أعلى حصيلة في البلاد حتى الآن.

إلى ذلك أفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن بين الوفيات طفلاً في الحادية عشرة من عمره.

وترفع الحصيلة الجديدة إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات البريطانية إلى 9875. كما سجلت 5234 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 ليصل عدد المصابين في بريطانيا 78991.

ويعتقد أن الحصيلة لا تعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين، إذ إن الفحوص لا تجرى للجميع.