ميزة جديدة من فيسبوك.. تعرف عليها

أطلقت شركة فيسبوك، الخميس الماضي، ميزة جديدة تُسمى "الوضع الهادئ" Quiet Mode لنظامي التشغيل أندرويد، وأي أو إس، التي تسمح للمستخدمين بكتم جميع الإشعارات في تطبيقها على الأجهزة المحمولة.

وكانت فيسبوك قد بدأت في اختبار الميزة الجديدة الشهر الماضي، والآن أعلنت عن إطلاقها رسمياً، حيث ستصبح متاحة لمستخدمي نظام أي أوإس خلال الأسابيع التالية، ثم لمستخدمي أندرويد اعتباراً من أيار/مايو المقبل.

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ما هو الوضع الهادئ في فيسبوك وكيف يعمل؟

عند تفعيل "الوضع الهادئ" Quiet Mode، ستختفي واجهة التطبيق خلف إشعار ملء الشاشة لتذكيرك بتشغيل الإعداد وعرض مقدار الوقت المتبقي حتى انتهاء "الوضع الهادئ". ومع أن فيسبوك توفر بالفعل إمكانية كتم الإشعارات من التطبيق، إلا أن "الوضع الهادئ" يختلف في أنه يسمح بتحديد فترة زمنية لكتم الإشعارات.

وإذا أردت إيقاف هذه الميزة، يمكنك النقر على زر "إدارة الوضع الهادئ" Manage Quiet Mode، للانتقال إلى إعداداتك وتعطيل الميزة في أي وقت، ولا تتيح لك هذه الميزة تعطيلها مباشرة، بل يجب عليك المرور بعدة خطوات لاستعادة الوضع الطبيعي للتطبيق.

يعمل "الوضع الهادئ" على كتم معظم إشعارات فيسبوك، وليس كلها. ووفقاً لمنشور فيسبوك، فإن الشركة مطالبة قانوناً بالسماح بإشعارات معينة للظهور، مثل المتعلقة بتغييرات سياسة الخصوصية أو أمان الحساب. لكن الإشعارات الخاصة بالمشاركات الجديدة، وردود المراسلة، وتفاعلات الجدول الزمني الأخرى ستختفي تماماً أثناء تنشيط هذا الوضع.

ينطبق هذا على الإشعارات التي يرسلها هاتف أندرويد أو iOS الخاص بك، وكذلك تلك الموجودة في تطبيق فيسبوك نفسه، وستظل قادراً على متابعة ما يحدث في حسابك حيث سيظهر في علامة تبويب الإشعار. ولكن في حال قررت التحقق من تفاعلات أصدقائك فلن تتلقى أي تنبيهات بشأنها أثناء وجودك في "الوضع الهادئ" Quiet Mode.

كيفية تفعيل الوضع الهادئ في فيسبوك

يمكنك تشغيل الوضع الهادئ في تطبيق فيسبوك من خلال الخطوات التالية:

- انقر على علامة تبويب القائمة الرئيسية.

- مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار "الإعدادات والخصوصية" واضغط عليه.

- اضغط على خيار "إدارة وقتك" Manage Your Time.

سيظهر لك هنا خياران:

1- خيار "الوضع الهادئ" Quiet Mode: الذي يسمح لك بحجب كل الإشعارات.

2- خيار "جدولة الوضع الهادئ" Scheduled Quiet Mode: الذي يسمح لك بتحديد الأوقات والأيام التي تريد حجب الإشعارات خلالها.

عندما تقوم بتفعيل "الوضع الهادئ" ستظهر لك رسالة تذكير بذلك في كل مرة يفتح فيها التطبيق. وفي الرسالة أيضاً ستجد الوقت المتبقي حتى نهاية الفترة الزمنية المحددة لإيقاف الإشعارات.

خيارات أخرى لكتم إشعارات فيسبوك

بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون "الوضع الهادئ" حتى الآن، ولكنهم بحاجة إلى طريقة عملية لإخفاء الإشعارات القادمة من تطبيق فيسبوك، يمكنهم استخدام خيارات أخرى مثل خيار "تجاهل الإشعارات" Mute Notifications في فيسبوك، الذي يتيح لك التخلص من إشعارات فيسبوك لحين قيامك بإيقافه.

كما يمكنك استخدام وضع "عدم الإزعاج" Do Not Disturb، أو "وضع الطائرة" Airplane Mode، لإيقاف ظهور الإشعارات مؤقتاً، ويمكنك إيقاف تشغيل هذه الأوضاع في أي وقت تريد.