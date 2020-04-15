إذا أظهر طفلك اهتمامه بالقراءة في سن مبكرة، أو كنت تبحث عن طرق مبتكرة لتشجيعه على تنمية مهاراته واكتساب عادة القراءة، فهناك الكثير من تطبيقات القراءة الموجهة للأطفال التي يمكن أن تساعدهم على التعلم والممارسة.

فيما يلي 5 تطبيقات لتعزيز مهارات القراءة لدى الأطفال:

1- تطبيق HOMER Reading:

هذا التطبيق عبارة عن برنامج تعليمي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من عامين إلى 8 أعوام، ويمكن تخصيصه وفقًا لاهتمامات الطفل لمساعدته على اكتساب مهارات جديدة، وزيادة شغفه بالقراءة، حيث يتضمن الآلاف من الدروس المصممة من قبل الخبراء في الهجاء، والألعاب البصرية، والدروس الصوتية لتناسب كل المستويات.

ويقدم التطبيق إصدارين هما: HOMER Reading وهو عبارة عن برنامج لتعلم أساسيات القراءة، وHOMER Stories وهو عبارة عن مكتبة تضم العديد من القصص التفاعلية الكلاسيكية الموجهة للأطفال.

كما يتيح لك التطبيق متابعة تقدم طفلك في القراءة من خلال لوحة تحكم الآباء، التي توضح لك سجل قراءة الطفل من أول كتاب له.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق Skybrary:

صُمم هذا التطبيق لتعزيز علاقة الطفل بالقراءة بجعلها ممتعة ومثيرة للاهتمام وذلك من خلال آلاف الكتب التي تتضمن رسوم متحركة تعمل على إضفاء الحيوية على القصص ودعم فهم القراءة، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو عالية الدقة حول موضوعات مثل: العائلة والأصدقاء والحيوانات والفضاء والعلوم والموسيقى.

كما يتيح لك التطبيق إنشاء ملفات تعريف مخصصة لما يصل إلى 3 أطفال دون أي تكلفة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

3- تطبيق Epic:

يشتهر هذا التطبيق باسم (نتفليكس الكتب) وذلك لاحتواء مكتبته على مجموعة الكبيرة من كتب الأطفال حيث تصل إلى 4 آلاف كتاب إلكتروني عالي الجودة، بالإضافة إلى الكتب المسموعة، ومقاطع الفيديو التعليمية والاختبارات للأطفال حتى سن 12عامًا.

ويدعم التطبيق ميزات قوية مثل: توصيات شخصية لكل طفل بناءً على مستويات قراءته واهتماماته، وإمكانية قراءة الكتب والقصص في وضع عدم الاتصال، وسجل قراءة لتتبع تقدم الطفل مع إرسال تقارير أسبوعية عبر البريد الإلكتروني للآباء.

التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق Hooked on Phonics:

يقدم هذا التطبيق العديد من أدوات القراءة التفاعلية من خلال أكثر من 250 أغنية ومقطع فيديو، وألعاب تفاعلية ودروس في القراءة وكتب إلكترونية، وهو مناسب لأطفال ما قبل المدرسة وبالتحديد الفئة العمرية من 3 إلى 7 أعوام.

ويتميز التطبيق بإتاحته لأنشطة تعليمية تناسب كل فئة عمرية وتغطي أساسيات القراءة مثل: تعلم الحروف، وجمع الكلمات البسيطة، والكلمات المركبة، والكلمات ثنائية المقطع، ويختتم كل هذه الدروس التعليمية بقصة مكتوبة خصيصًا بالكلمات التي تعلمها الطفل للتو.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- تطبيق FarFaria:

يوجد بهذا التطبيق مكتبة منظمة تضم آلاف الكتب التي يمكن للأطفال الاختيار من بينها، ويتيح للآباء تخصيص مستوى القراءة للطفل، كما يمكن للأطفال اختيار قراءة الكتب لهم أو القراءة بمفردهم.

ويوفر التطبيق مجموعة متنوعة من الكتب للاختيار من بينها مثل: قصص قبل النوم، والكتب المسموعة، والتعليمية، والمصورة، وأغاني الأطفال.

ويوفر التطبيق إمكانية القراءة في وضع عدم الاتصال حتى يتمكن الطفل من قراءة كتبه المفضلة في أي وقت وفي أي مكان.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في "آب ستور"، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في "غوغل بلاي".