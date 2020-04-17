فيسبوك يكافح كورونا على طريقته.. شعارات تصل المستخدم

بشكل يتناسب مع قدرته الرقمية، قرر موقع فيسبوك أن يشارك بالحملة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بشكل إيجابي وعلى طريقته، إذا أعلن موقع التواصل الاجتماعي الأبرز أنه بصدد تشريع تحذير للمستخدمين الذين تفاعلوا مع المنشورات المضللة عن الوباء، من خلال الإعجاب أو التعليق أو إعادة النشر.

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ووفق ما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن التحذيرات ستكون عبارة عن إشعارات تصل إلى المستخدم، الذي تفاعل مع معلومات أو أخبار مضللة بشأن كوفيد 19.

"خطوة صارمة"

بدورها، أوضحت إدارة الشركة، أن الخطوة الصارمة الجديدة تأتي بهدف توعية المستخدمين والحد من الأخبار المضللة حول الفيروس، الذي أصاب وأودى بحياة مئات الآلاف، مضيفة أن السياسة الجديدة تستهدف الأخبار والمعلومات التي من المحتمل أن تسبب ضررا جسديا، مثل العلاجات الكاذبة والادعاءات بشأن لقاحات محتملة أو تصريحات تتنافى مع تعليمات التباعد الاجتماعي.

خلال أيام

كما أشارت إلى أنه سيتم البدء في تطبيق هذه الخطوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

في السياق، ذكر نائب رئيس قسم النزاهة في فيسبوك، غاي روزن، أنه سيتم توجيه رسائل مباشرة إلى هؤلاء المستخدمين تتضمن معلومات صحيحة من مصادر موثوقة لإثبات زيف المعلومات التي تفاعلوا معها على المنصة.

يشار إلى أن القائمين على فيسبوك كانوا أفادوا بأن موظفيهم تعاملوا مع مئات الآلاف من المعلومات الخاطئة بشأن الفيروس، حيث جرى حذفها من دون العودة إلى ناشريها.

وأصاب كوفيد-19، وهو مرض شديد العدوى ناتج عن فيروس كورونا المستجد أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم، تاركا أكثر من 130 ألف ضحية.