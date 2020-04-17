ميزة جديدة لإطالة عمر بطاريات "ماك بوك"

تعتزم شركة آبل إضافة ميزة جديدة لـ (إدارة صحة البطارية) Battery Health Management إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل (ماك أو إس كاتالينا) macOS Catalina.

وسيأتي الإصدار 10.15.5 من النظام بالميزة الجديدة، التي صُممت لزيادة العمر الإجمالي لبطاريات حواسيب (ماك بوك) MacBook عن طريق تقليل الحد الأقصى للشحن في حالات معينة.

وبدلًا من التركيز على أشياء مثل استخدام تطبيق معين، تحدد الميزة صحة البطارية بناءً على أنماط الشحن وسجل درجات الحرارة. وهذا يعني أن الميزة تستهدف بالدرجة الأولى المستخدمين الذي يوصلون أجهزة الحاسوب المحمول باستمرار بالكهرباء أثناء الاستخدام.

هذا وصُممت الميزة للعمل بصورة أساسية في الخلفية، ومع ذلك، سيكون بإمكان المستخدمين تشغيلها وإيقافها في تفضيلات توفير الطاقة ضمن الإعدادات. كما أن الميزة صُممت ليكون لها تأثير محدود على وقت شحن الجهاز.

يُشار إلى أن الميزة ستُطرح كجزء من مزايا المطورين اعتبارًا اليوم، وستُضاف في الإصدار النهائي من 10.15.5. هذا، فإن الميزة متوافقة مع جميع طُرز (ماك بوك) التي تدعم منفذ (ثندربولت 3) Thunderbolt 3.