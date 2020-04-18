لمواجهة كورونا.. سوار يراقبك ويمنعك من لمس وجهك

يهدف السوار الذكي الجديد المسمى (Good Vibes) على منصة (Indiegogo) إلى منعنا من لمس وجوهنا لتقليل فرصة انتقال فيروس كورونا المستجد، حيث تتمثل إحدى طرق نقل الفيروس في لمس أعيننا أو أنوفنا أو فمنا بأيدينا التي قد تكون مصابة بالفيروس، وينصحنا الخبراء الطبيون بعدم لمس وجوهنا لمنع عدوى فيروس كورونا المحتملة من الانتقال من أيدينا إلى وجوهنا.

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ووفقًا لدراسة نشرتها جامعة نيو ساوث ويلز، فإن الأشخاص يلمسون وجوههم 23 مرة في الساعة، وجاءت فكرة السوار الذكي من أربعة آباء في سان فرانسيسكو أرادوا حماية أسرهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن وجدوا أن العلاجات مثل ارتداء القفازات أو الأقنعة لمنع لمس الوجه ليست عملية أو مريحة.

وحاول الفريق تطوير أداة جديدة لمساعدة أسرهم على إيقاف هذه العادة التلقائية، وأرادوا منع عادة لمس الوجه أثناء فترة التباعد الاجتماعي عبر تطوير أداة (Good Vibes)، وهي عبارة عن سوار ذكي يتم ارتداؤه على المعصم مزود بشارة ممغنطة من القماش الناعم توضع على قبة القميص.

ويهتز السوار إذا قربت يدك من وجهك، وتنبهك الاهتزازات للتوقف عن تحريك يدك قبل أن تلمس وجهك، مما يساعد في إبقاء (COVID-19) ومسببات الأمراض الأخرى بعيدة عن عينيك وأنفك وفمك، ويلتقط السوار الذكي المجال المغناطيسي عندما تكون الشارة على مقربة منه، مما ينبهك عندما ترفع يدك إلى وجهك دون وعي.

ووفقًا لمطوري الفكرة، فإن السوار الذكي يحتوي على بطارية ليثيوم قابلة للشحن بسعة 80 ميلي أمبير، وبوصلة رقمية مع كاشف للمجال المغناطيسي، ومعالج دقيق، ومنفذ (Micro USB)، ومحرك اهتزاز، ويمكن استخدامه للتنبيه تجاه عادة سيئة أو سلوك قهري يصعب التحكم فيه، مثل مص الإبهام وقضم الأظافر ولمس الوجه وحك فروة الرأس.

ويتميز (Good Vibes) بزر واحد لضبط حساسية الكاشف المغناطيسي وتشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز، ويعمل بشكل مباشر بعد إخراجه من الصندوق، وليس بحاجة إلى ضبط أو إعدادات أو حسابات أو اشتراكات شهرية أو تطبيق.

ويحصل الداعمون الأوائل على الجهاز البسيط المصمم للحفاظ على الصحة بسعر 20 دولارًا، وبالرغم من أن السوار الذكي لا يزال في مرحلة المفهوم في الوقت الحالي على منصة (Indiegogo)، لكن من المتوقع شحنه للمستخدمين في شهر يونيو 2020.

وقال (بريغ ريكس) Brig Ricks، المؤسس المشارك لجهاز (Good Vibes): "لقد عملنا بجد لصنع جهاز بسيط وسهل وفعال، ويجب أن يكون سعره مناسبًا لأي شخص يريد الحصول عليه، ونحن نريد أن يكون أكبر عدد ممكن من العائلات آمنة وصحية".