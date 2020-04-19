في زمن كورونا.. هكذا تساعدك "غوغل" في الحفاظ على صحتك

في هذه الأيام، يمكن أن يكون منزلكم مكتباً أو صالة رياضية أو ملعباً أو حتى مطعماً شخصياً خاصاً بك. ويحاول الجميع اكتشاف طرق للحفاظ على الصحة واللياقة خلال البقاء في المنزل وسط تفشي فيروس كورونا. لذا سجلت عبارات كـ"التمرين" و"غسل اليدين" أعلى مستويات لها على الإطلاق في محركات البحث، حيث أن الصحة في صدارة بحث الأشخاص على "غوغل" في الوقت الحالي. وإليكم بعض النصائح المقدمة من "غوغل" لمساعدتكم في الحفاظ على الصحة الجيدة أثناء البقاء في المنزل.

تحقيق أقصى استفادة من الوقت في المنزل

تقول "غوغل" إن موقع "يوتيوب" التابع لها يشجع العالم على البقاء في المنزل من خلال عرض مقاطع فيديو تساعد على تعزيز الصحة العقلية والجسدية أثناء الوجود في المنزل.

وفي نفس السياق، أنشأ متجر "غوغل بلاي" مجموعة من المحتوى المجاني لمجموعة متنوعة من الأمور، مثل Workout & wellness و Mindfulness & meditation. كما يحتوي "غوغل بلاي" أيضاً على مجموعة من التطبيقات التي تساعد على النوم جيداً أو على العثور على التوازن أو على البقاء بصحة جيدة أو على ممارسة الرياضة.

وإذا كان لديك تلفزيون ذكي من فئة Android TV، فستتمكن أيضاً من رؤية مجموعة تسمى "كن متيقظاً ومناسباً" تمكنك من إضافة تطبيقات صحية بسهولة إلى التلفاز الذكي، كـ Peloton و Dance Fitness with Jessica و K Yoga وما إلى ذلك.

يمكنك أيضاً بدء جلسة تمرينات رياضية عن طريق سؤال مساعد "غوغل"، عبر عبارة "مرحبا غوغل، اعرض لي مقاطع فيديو للتمارين الرياضية"، ثم اتباع برنامج تعليمي على "يوتيوب".

نظرة سريعة على الأداء

سواء أكنت في منتصف تمرين في المنزل أو في جلسة اليوغا أو تمارس الركض السريع، فإن آخر تحديث لتطبيق Google Fit يتميزّ بإبراز نص غامق على مرئيات ساطعة، الأمر الذي يشجّعك على الوصول لأهدافك. كما ستبدأ في رؤية نصائح من منظمة الصحة العالمية للحد من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا أو نشرها.

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أما في الساعات الذكية Wear OS، فجعلت "غوغل" من السهل تتبع التدريبات في المنزل ومعرفة كيفية أدائك طوال اليوم أو الأسبوع، حيث يتضمن أحدث تصميم تحديثات مرئية Heart Points والتي تظهر الآن تقدمك نحو كمية النشاط البدني التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

المساعدة بغسل اليدين

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بغسل اليدين لمدة 40 ثانية، وهي مدة قد تكون أطول مما اعتدت عليه. وخلال الشهر الماضي ارتفعت نسبة الاهتمام بالبحث عن "أغاني غسل اليدين" بنسبة 850% في الولايات المتحدة. ولتتمسك بالفترة الزمنية لغسل اليدين (40 ثانية)، قل ببساطة "مرحبا غوغل ساعدني في غسل يدي"، وسيشغل مساعد "غوغل" أغنية مباشرة مدتها 40 ثانية. كما يمكن لمساعد "غوغل" تزويدك بمؤقت لمدة 40 ثانية لمساعدتك في غسل اليدين. وقد بات الآن باستطاعتك إضافة مؤقت لغسل اليد كاختصار على وجه ساعتك الذكية.