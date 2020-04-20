للاستفادة من الحجر.. تطبيقات مجانية تساعدك بتحرير الصور

مع حالة الإغلاق شبه الكامل في جميع الأماكن للحد من تفشي فيروس كورونا، أصبح من الصعب الخروج لالتقاط صور جديدة، ولكن لا تدع هذه الفرصة تذهب سدى حيث يمكنك تحرير الكثير من الصور الموجودة في هاتفك أو حاسوبك التي التقطتها من قبل.

إليك 5 تطبيقات مجانية تساعدك في تحرير الصور:

1- تطبيق Snapseed:

يتيح لك هذا التطبيق الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات لإجراء تعديلات على صورك مثل: ضبط الألوان بحيث تبدو الصور طبيعية أكثر، واستخدام العديد من الفلاتر لإضافة تأثيرات مميزة لصورك.

كما يمكنك تحويل الصور القديمة ذات الدقة المنخفضة إلى صور بدقة HDR، ويمكنك أيضًا إضفاء مظهر أبيض وأسود كلاسيكي، وإضافة إطارات قابلة للتعديل، ومزج صورتين معًا، وتحسين الوجه من خلال إضافة إضاءة خاصة بالوجه وكذلك تحويل الصور العادية إلى صور ثلاثية الأبعاد. التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق Lightroom:

يعتبر هذا التطبيق من أكثر تطبيقات تحرير الصور استخدامًا في الهواتف الذكية، ويقدم الأدوات والميزات نفسها التي تجدها في إصدار الحواسيب المحمولة والمكتبية، ويتيح لك مزامنة الصور في خدمته للتخزين السحابي مما يتيح لك بدء التحرير في جهاز وإكماله في جهاز آخر.

يقدم التطبيق بعض الميزات الرائعة مثل: تحسين الألوان في صورك وتعديلها، بالإضافة لوجود منتدى يضم المصورين المحترفين المستعدين للمساعدة، ويتيح الإصدار المدفوع من التطبيق خيارات قوية مثل: استخدام الفرشاة لإزالة أي شيء تقريبًا من صورك، وإمكانية تنظيم صورك وترتيبها من خلال وضع الوسوم. التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

3- تطبيق Photofox:

يتيح لك هذا التطبيق أدوات قوية لإزالة العناصر في خلفية الصورة، وتركيب خلفيات جديدة من اختيارك، وإضافة النصوص والملصقات والبطاقات للصور، وإضافة التأثيرات المتنوعة بشكل تلقائي حيث إنه يعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويوفر التطبيق العديد من الخطوط والألوان للاختيار من بينها، ويدعم تنسيق RAW، وحفظ الصور بتنسيقات: TIFF أو PNG أو JPG.

التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق VSCO:

يقدم هذا التطبيق العديد من أدوات التحرير مثل: ضبط درجات التباين والتشبع، ومجموعة من الفلاتر بالأبيض والأسود، كما يتيح لك إمكانية تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة.

ويتيح التطبيق ضبط توازن اللون الأبيض والتحكم في الألوان، وإنشاء الصور المتحركة GIF باستخدام ميزة DSCO، مع إمكانية إنشاء مقاطع فيديو من خلال دمج صورك الشخصية في ملف واحد وتحريرها. التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- تطبيق PicsArt:

يتيح لك هذا التطبيق الوصول إلى العديد من الفلاتر لإضفاء تأثيرات رائعة على صورك، والعديد من الإطارات والخلفيات، وأدوات للرسم ومحرر للصور.

كما يضم أداة لإنشاء الملصقات، ومحرر فيديو، ومكتبة للصور المجانية يمكنك الاختيار من بينها والتعديل عليها، وأدوات لتحرير الوجوه وإزالة التأثيرات.

ويقدم العديد من الميزات مثل: إزالة العناصر غير المرغوبة من الصور بسرعة وسهولة، وإضافة الفلاتر والملصقات، وإمكانية تعديل حجم الصور، وإنشاء رسومات يدوية من خلال ميزة Sketch التي تكتشف مخطط صورتك تلقائيًا. التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.