5 أشخاص بمكالمة.. ميزة جديدة من واتساب بسبب كورونا

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب، الثلاثاء، في إطلاق ميزتها الجديدة التي ترفع الحد الأقصى للأشخاص المسموح بالتواصل معهم في مكالمة جماعية صوتية أو مرئية إلى أكثر من 4.

موضوع يهمك يعيش تطبيق الملياري مستخدم على موعد مع تحديث ثوري سيصدر في الأيام المقبلة، وفق ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطاني.ووفقا... كيف سيصبح واتساب منافساً قوياً خلال أيام؟ تكنولوجيا

وبسبب الفيروس التاجي المستجد والحرب على الأخبار المزيفة، أدخلت واتساب حديثًا بعض الميزات والتغييرات الجديدة، مثل: إمكانية البحث عن الرسائل الواردة في الويب للتحقق مما إذا كانت تحتوي على أخبار مزيفة، كما خفَّضت مدة مقاطع الفيديو المرسلة إلى الحالة إلى 15 ثانية في الهند.

ووفقًا لموقع WABetaInfo ، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب، فإن الخدمة بدأت حديثا في تطبيق بعض التغييرات على زر (الاتصال) Call في المجموعات، وقال: "إن كنت في مجموعة صغيرة مكونة من 4 مشاركين، فيمكن البدء في مكالمة جماعية دون الحاجة إلى اختيار المشاركين، لأن جميع المشاركين سيُضافون تلقائيًا إلى المكالمة".

انضموا للمكالمة

واعتبارا من 1 نيسان/ أبريل الجاري، بدأت واتساب في اختبار ميزة جديدة تسمح بإضافة أكثر من 4 مشاركين إلى المكالمة، وشمل الاختبار تعديل واجهة المستخدم للسماح برؤية المزيد من المشاركين.

كما أطلقت واتساب الميزة الجديدة التي تسمح بإضافة 8 مشاركين إلى مكالمة صوتية أو مرئية لجميع مستخدمي التطبيق في النسخة التجريبية الأحدث لنظامي أندرويد، وآي أو إس.

وأوضح الموقع أنه يتعين على المستخدمين الراغبين في تجربة الميزة تنزيل النسخة التجريبية ذات الرقم 2.20.50.25 لنظام آي أو إس، والنسخة ذات الرقم 2.20.133 لنظام أندرويد. وأضافر أنه يجب أن يكون لدى جميع المشاركين النسخة التجريبية ذاتها حتى يتمكنوا من الانضمام إلى المكالمة الجماعية.

هؤلاء لن يضافوا

ويمكن تطبيق الميزة الجديدة من خلال فتح مجموعة، ثم النقر على زر (الاتصال)، وفي حال كانت المجموعة تضم أكثر من 4 أشخاص، فإن واتساب سيطلب من المستخدم تحديد جهات الاتصال التي يريد الاتصال بها، ثم إن المشاركين في المجموعة الذين ليسوا ضمن جهات الاتصال لن يُضافوا إلى المكالمة.

إلى ذلك يمكن تنزيل النسخة التجريبية الأحدث من واتساب لنظام أندرويد من متجر غوغل بلاي، أو يدويًا من هنا، وكذلك يمكن الاشتراك في البرنامج التجريبي لنظام آي أو إس.