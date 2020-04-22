5 نصائح لاكتشاف مشاكل الصوت في "سكايب".. وحلها

يعتبر تطبيق (سكايب) Skype من أشهر تطبيقات مكالمات الفيديو منذ فترة طويلة، ولكن في بعض الأحيان تظهر به بعض المشكلات فجأة عند الاستخدام، مثل: عدم وضوح الصوت أو توقفه عند إجراء المكالمات.



1- نصائح أساسية لاستكشاف المشكلة:

• تحقق من إعدادات Skype: حيث يقوم Skype بشكل تلقائي بكتم صوت الأشخاص الذين ينضمون إلى مؤتمر مجدول، ولتتمكن من إلغاء كتم الصوت، اضغط على أيقونة الميكروفون في نافذة المكالمة.

• تحقق من الميكروفون: إذا كنت تستخدم الميكروفون المضمن في الحاسوب فتأكد من عدم كتم صوته. أما إذا كنت تستخدم سماعات لاسلكية فتأكد من شحنها.

• بالنسبة لحواسيب ويندوز قارن إعدادات الصوت مع إعدادات Skype Audio.

• تحقق من أنك تستخدم الميكروفون المحدد في إعدادات الصوت الخاصة بتطبيق Skype إذا كانت لديك عدة ميكروفونات مدرجة.

• تحقق من عمل (برامج تشغيل الصوت) Audio Drivers في حاسوبك.

• تحقق من جودة اتصال الإنترنت لأن هذا قد يمنعك من تلقي صوت جيد أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مرئية.



2- حدد جهاز الصوت الصحيح:

للتأكد من تحديد جهاز الصوت الصحيح، اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق Skype.

• انقر على النقاط الثلاث بجوار اسم الحساب الخاص بك.

• من القائمة المنسدلة اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

• انقر على خيار (الصوت والفيديو) Audio and Video.

• ضمن خيار (الصوت) Audio، انقر على السهم لأسفل وحدد جهاز الصوت الذي تستخدمه مع التطبيق.



3- تحقق من إعدادات الصوت:

للقيام بذلك، انقر على رمز الصوت في شريط المهام في الحاسوب، بجوار التاريخ والوقت، واضبط مستوى صوت مكبر الصوت باستخدام عنصر التحكم في شريط تمرير مستوى الصوت لجهاز الصوت الافتراضي.



4- تحقق من برامج تشغيل الصوت في الحاسوب:

قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لعدم عمل الصوت هو وجود مشكلة في (برامج تشغيل الصوت) Audio Deivers، أو عدم تحديثها، وللتحقق منها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انقر بزر الماوس الأيمن على زر (ابدأ).

• اختر (إدارة الأجهزة) Device Manager.

• اضغط على السهم الموجود بجانب (وحدات التحكم في الصوت والفيديو والألعاب) Sound, Video and Game Controllers.

• انقر بزر الماوس الأيمن على قائمة بطاقة الصوت أو جهاز الصوت، مثل: سماعات الرأس أو مكبرات الصوت، ثم اضغط على خيار (تحديث برنامج التشغيل) Update Driver.

• اضغط على خيار البحث تلقائيًا عن برنامج التشغيل المحدث، ثم اتبع الإرشادات لإتمام عملية التحديث.

• إذا لم يعثر النظام على تحديث لبرنامج تشغيل، فابحث عنه في موقع الشركة المصنعة للجهاز واتبع إرشاداتها. إذا لم ينجح هذا الأمر، فجرّب إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الصوت، وإعادة تثبيه مرة أخرى.

5- أعد تثبيت تطبيق Skype:

إذا لم تنجح أي من الأساليب المذكورة السابقة، فقم بإلغاء تثبيت التطبيق، وتأكد من أن الصوت يعمل بشكل جيد في الحاسوب من خلال تطبيق آخر أو ملف صوتي، ثم قم بتنزيل تطبيق Skype مرة أخرى.