كيف تبحث على غوغل باحتراف؟

يطلق الناس عادة على محرك البحث غوغل لقب "الذي يعرف كل شيء"، وذلك لكثرة استخدامه ومساعداته التي يقدمها للمستخدمين، لذلك لا بد من توضيح بعض النقاط التي تجعل البحث أكثر سهولة.

فمستخدمو الإنترنت العادي يقومون بإجراء 3 إلى 4 عمليات بحث على المحرك يوميا، وتتكون معظم عمليات البحث من مصطلح واحد أو أكثر، لكن الكثير من الناس لا يعرفون أن هناك طريقة أكثر ذكاء للبحث في غوغل وعلى وجه التحديد يمكن للمستخدم تشغيل البحث المتقدم.

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كيف تبحث على غوغل بشكل احترافي؟

إذا كنت تريد البحث عن مجموعة دقيقة من المصطلحات، فما عليك سوى وضعها بين علامتي اقتباس، مثل: "إيلون ماسك". أما إذا كنت تريد من غوغل أن يظهر نتائج متعددة لأحد الموضوعات فيمكنك البحث عن طريق كتابة: "إيلون ماسك" أو تيسلا.

وإذا كنت تريد أن يظهر غوغل النتائج التي تحتوي على مواضيع متعددة، وهو يفعل ذلك تلقائيا، فيمكنك البحث عن طريق كتابة ما تبحث عنه فقط.

كما يمكن استخدام علامة الطرح لاستبعاد مصطلحات معينة من نتائج البحث، مثل كتابة: "إيلون ماسك" -تيسلا -سبيس إكس.

وفي حال أردت البحث عن صفحات الويب التي تحتوي على مصطلحين أو عبارات بترتيب معين، ولكن مع وجود أي قدر من الكلمات الأخرى بينهما، فيمكنك البحث عن طريق كتابة: "إيلون ماسك" *تويتر.

كذلك يمكن استخدام الأقواس المستديرة للتحكم في كيفية معالجة غوغل للمصطلحات أو عبارات البحث وعوامل التشغيل، على سبيل المثال: (سبيس إكس أو تيسلا) و "إيلون ماسك".

ولكي تعرف قيمة تصريف عملة ما يكفي أن تكتب في خانة البحث الرقم متبوعا بعلامة العملة، مثل: $1000 أو 1000€.

وعند رغبتك في البحث داخل موقع ما باستخدام محرك البحث غوغل فيكفي أن تكتب في خانة البحث اسم الموقع وما تبحث عنه داخل الموقع، مثل: البوابة العربية للأخبار التقنية "إيلون ماسك".

كما من الممكن أيضا إجبار غوغل على البحث عن مصطلح أو عبارة معينة داخل عناوين صفحات الويب فقط، على سبيل المثال، العنوان: "إيلون ماسك".

وإذا كنت تريد أن تقوم بالبحث في العناوين ولكن مع مصطلحات أو عبارات متعددة، فيجب أن يحتوي عنوان صفحة الويب على جميع هذه المصطلحات أو العبارات، فقط قم بكتابة: العنوان: "إيلون ماسك"، آبل، لاحظ أنه يمكنك أيضل بدء مصطلح أو عبارة بعلامة الطرح (-) لاستبعادها من نتيجة.

وللعثور على عناوين url مع القليل من النص فيها، قم بالبحث عن طريق كتابة: inurl: تسلا، على سبيل المثال لا الحصر.