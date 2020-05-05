هكذا تشارك موقعك على واتساب وتطبيقات أخرى

يعتبر منح الهاتف الذكي إذناً للسماح للآخرين بتتبع موقعك أمراً مقلقاً بعض الشيء. لكن هناك الكثير من الأسباب التي تدعوك لمشاركة الموقع مثل إتاحة الفرصة لأفراد العائلة لمعرفة مكانك بالضبط، أو ربما تريد مشاركتها أثناء التنقل حتى يعرف أحد أفراد العائلة أو صديقك متى ستصل، أو يتأكد من وصولك إلى وجهتك بأمان.

كيف يمكنك مشاركة الموقع في التطبيقات الشائعة في أندرويد وآيفون؟

نجد أن هناك عدداً غير قليل من التطبيقات التي تسمح بمشاركة الموقع، كما أن نظامي التشغيل أندرويد و iOS يضمان ميزة مدمجة لمشاركة الموقع، يتعين تفعيلها لكي تعمل هذه الميزات في أي تطبيق، من خلال تفعيل مشاركة الموقع لكل تطبيق فردي في إعدادات الهاتف.

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في هاتف آيفون:

- افتح تطبيق (الإعدادات).

- مرر للأسفل، وحدد التطبيق الذي تريد استخدامه.

- انقر على خيار (الموقع) Location.

- حدد إذا كنت تريد أن يصل التطبيق إلى موقعك في جميع الأوقات أو فقط عندما يكون التطبيق قيد الاستخدام أو لا.

في هاتف أندرويد:

- افتح تطبيق (الإعدادات).

- اختر (الموقع) Location.

- اختر (إذن التطبيق) App permission.

- سترى قائمة بالتطبيقات التي يُسمح لها باستخدام موقعك طوال الوقت أو أثناء الاستخدام فقط.

- انقر على اسم التطبيق لتفعيل أذونات الوصول للموقع أو لا.

كيفية تفعيل مشاركة الموقع في تطبيقات أندرويد وآيفون

هناك الكثير من التطبيقات التي تسمح لك بمشاركة موقعك بطرق مختلفة، إليك كيفية إعداد مشاركة الموقع في كل منها.

كيفية مشاركة الموقع في الوقت الفعلي في تطبيق واتساب

- من قائمة الدردشات افتح المحادثة.

- في هواتف أندرويد اضغط على علامة أيقونة (الإرفاق) في أسفل الشاشة، وفي هواتف آيفون اضغط على علامة (+) في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

- حدد خيار (الموقع) ثم اضغط على (مشاركة الموقع في الوقت الفعلي) Share Live Location.

- من هنا يمكنك تحديد المدة التي تريد مشاركتها والتي تبدأ من 15 دقيقة إلى 8 ساعات، وإضافة تعليق إذا كنت تريد ذلك قبل تأكيد الأمر. أما لإيقاف المشاركة، فأعد فتح المحادثة الجماعية أو الفردية واضغط على خيار (إيقاف المشاركة) Stop sharing، ثم اضغط على خيار (إيقاف) STOP للتأكيد.

يذكر أن مشاركة الموقع في واتساب ستُشفر بتقنية (طرف إلى طرف)، كما يمكنك أيضاً إيقاف مشاركة الموقع في أي وقت عن طريق تعطيل أذونات موقع تطبيق واتساب في الهاتف.

كيفية مشاركة الموقع في الوقت الفعلي في تطبيق فيسبوك مسنجر

- افتح المحادثة.

- انقر على علامة (+)، ثم حدد رمز الموقع الذي يظهر بشكل سهم في أقصى اليمين.

- في الخريطة المنبثقة، انقر على خيار (بدء مشاركة الموقع في الوقت الفعلي) Start Sharing Live Location، لمشاركة موقعك مع صديق أو مجموعة أصدقاء لمدة 60 دقيقة.

- لإيقاف المشاركة في أي وقت اضغط على (إيقاف المشاركة) Stop Sharing.

كيفية مشاركة موقعك في خرائط غوغل

إذا كنت لا ترغب في استخدام أي من التطبيقات السابقة لمشاركة موقعك، يمكنك استخدام تطبيق خرائط غوغل الذي يأتي مدمجاً في أجهزة أندرويد، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى تطبيق خرائط غوغل في هاتفك.

- اضغط على النقطة الزرقاء التي تمثل موقعك.

- اضغط على خيار (مشاركة موقعك) ثم حدد الطريقة التي تريد مشاركة موقعك بها، والمدة التي تريدها.

كيفية مشاركة موقعك في نظام iOS مباشرة

في هاتف آيفون تعتبر أسهل طريقة لمشاركة موقعك عبر تطبيق الرسائل.

- افتح تطبيق (الرسائل).

- اختر محادثة جديدة مع تحديد المستلم.

- انقر على اسمه أو رمزه في الجزء العلوي من المحادثة.

- انقر على رمز (المعلومات) info.

- اختر خيار (إرسال موقعي الحالي) Send My Current Location، أو حدد خيار (مشاركة موقعي) Share My Location للمشاركة لمدة ساعة أو يوم أو إلى أجل غير مسمى.

يمكنك أيضاً استخدام تطبيق (Find Me) لإنشاء اتصال دائم مع الآخرين، وربطه مع شخص ما في التطبيق عبر قسم تبويب الأشخاص، وسيتمكن كل منكما من رؤية موقع بعضكما بعضاً وقتما تشاءان.