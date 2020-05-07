فيسبوك تتسبب في تعطل العديد من تطبيقات iOS

واجهت العديد من تطبيقات (iOS) مشاكل في العمل أمس الأربعاء لأكثر من ثلاث ساعات، وذلك وفقًا لتقارير متعددة على منصة تويتر وتقارير المستخدمين ضمن موقع تتبع أداء مواقع الويب (Downdetector)، الذي أوضح أن تطبيقات (Spotify) و(TikTok) و(Pinterest) و(Tinder) وغيرها من التطبيقات قد تأثرت بالمشكلة.

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وكانت مجموعة تطوير البرمجيات الخاصة بشركة فيسبوك (SDK) المستخدمة لتشغيل ميزات تسجيل الدخول للعديد من التطبيقات مسؤولة عن المشكلة، وأبلغ العديد من المطورين عن مشكلات في (SDK) ضمن موضوع على منصة (GitHub).

وقال متحدث باسم فيسبوك: "تضمن إصدار جديد من فيسبوك صادر في وقت سابق اليوم تغييرًا أدى إلى حدوث أعطال لبعض المستخدمين في بعض التطبيقات التي تستخدم مجموعة تطوير البرمجيات الخاصة بنا لنظام التشغيل (iOS)، وقد حددنا المشكلة بسرعة وجرى إصلاحها، ونحن نعتذر عن أي شيء غير مناسب".

ويعتمد المطورون في شركات التكنولوجيا على مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) الخاصة بشركة فيسبوك من أجل الحصول على إحصاءات إعلانية بالإضافة إلى ميزة تسجيل الدخول الخاصة بالشركة، وقال المطورون إن (Facebook SDK) لنظام (iOS) تتصل بخوادم فيسبوك في كل مرة يشغل فيها المستخدم تطبيقًا مرتبطًا بها.

وما تبع المشكلة هو أن مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) كانت تتوقع رد الخادم بتنسيق معين، وهو الرد الذي لم تقدمه خوادم فيسبوك يوم الأربعاء، وتعطلت (Facebook SDK) بدون رد الخادم المناسب، مما أدى أيضًا إلى تعطيل جميع التطبيقات التي استخدمتها.

ولم يكن المستخدم بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى التطبيقات عبر فيسبوك للتأثر بالأعطال، ومن الواضح أن فيسبوك قد أجرت تعديلًا ما، الأمر الذي أدى بدوره إلى جعل مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) تتسبب بتعطل التطبيقات التي تستخدمها، لكن فيسبوك أصلحت المشكلة وعادت التطبيقات لاحقًا للعمل مرة أخرى كالمعتاد.