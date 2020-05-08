لحماية مؤتمرات الفيديو.. "زووم" تشتري شركة "كي بيز"

قررت شركة "زووم" لاتصالات الفيديو شراء شركة "كي بيز" الأمنية في محاولة لتعزيز الأمن في مؤتمرات الفيديو على تطبيق "زووم".

ولم يتم الإعلان عن شروط الاتفاق. لكن شركة "زووم" تعمل مؤخراً على تحسين عامل الأمن في اجتماعات الفيديو بعد العثور على ثغرات في الخصوصية والأمن مع ازدياد شعبية التطبيق خلال تفشي جائحة كورونا التي فرضت العمل والدراسة عن بُعد.

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يذكر أن شراء شركة "كي بيز" هو أول عملية استحواذ لـ"زووم". وستساعد الشركة "زووم" على تنفيذ التشفير التام للمحادثات، وهو نوع من آليات الأمان التي لا تسمح حتى لشركة "زووم" بالوصول إلى محتويات البيانات المشفرة.

وأعلنت "زووم" أنها ستنشر تفاصيل تصميم التشفير التام في 22 مايو/أيار الحالي.

ويضم تطبيق "زووم" 300 مليون مستخدم. وانتعشت حظوظ التطبيق بعدما وجد ملايين الموظفين حول العالم أنفسهم مطالبين بشكل مفاجئ بالعمل من المنزل.

لكن الشركة التي تتخذ من سان خوسيه بولاية كاليفورنيا مقراً لها، تسعى جاهدة لسد الثغرات الأمنية بعد اختراق أشخاص اجتماعات فيديو خاصة بآخرين، في ممارسة باتت تُعرف بـ"زووم بومينغ".