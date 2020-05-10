بعد توكل كرمان.. محامية أيدت عزل ترمب ضمن لجنة فيسبوك

إلى جانب اختيار الناشطة اليمنية توكل كرمان من ضمن 20 عضوا في "لجنة الرقابة العالمية على محتوى فيسبوك وانستغرام"، في خطوة أثارت استياء العديد من اليمنيين، انضمت إلى تلك اللجنة أيضاً المحامية الأميركية، باميلا كارلان. فقد أعلنت شركة فيسبوك قبل أيام أسماء أعضاء تلك اللجنة، ومن بينهم كارلان.

وكانت كارلان خبيرة القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد ، بحسب صحيفة "ذي هيل"الأميركية، أدلت بشهادتها أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب أثناء التحقيق في اجراءات عزل الرئيس دونالد ترمب العام الماضي.

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فخلال إجراءات الإقالة أو العزل، استمتعت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي إلى أربعة خبراء في القانون الدستوري، من بينهم كارلان ، لتحديد ما إذا كانت خطوات الرئيس ترقى إلى "الجرائم الكبرى والجنح".

وأطلقت تلك الإجراءات العام الماضي، جدلاً واسعا في الشارع الأميركي وبين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

جدل واحراج

وبدأ النواب الديمقراطيون في مجلس النواب في حينه تحقيقًا حول ما إذا كان ترمب ألمح إلى مقايضة ما أو ساوم الرئيس الأوكراني بين المساعدة العسكرية لأوكرانيا مقابل التحقيق في ملفات فساد طالت منافسه الرئيسي، نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

بدورها شاركت كارلان مع الخبراء القانونيين الآخرين في بعض جلسات الاستماع بمجلس النواب، حيث شهدت تلك اللقاءات جدلاً واسعا.

كما أن المحامية أحرجت عدة مرات من قبل نواب شاركوا في تلك التحقيقات.

يشار إلى أن كارلان عملت في قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل خلال إدارةالرئيس السابق باراك أوباما، ومثلت العديد من العملاء في قضايا مختلفة لدى المحكمة العليا، من ضمنها قضايا التمييز في العمل على أساس الجنس.

يذكر أنه سيكون للجنة المراقبة تلك رأي نهائي وملزم حول ما إذا كان يجب السماح بنشر العديد من المحتويات أو حذفها على فيسبوك وانستغرام!