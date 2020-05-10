تيسلا خارج كاليفورنيا.. "هذه هي القطرة التي أفاضت الكأس"

هدّد مؤسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، بنقل مقر ومصنع شركته إلى خارج ولاية كاليفورنيا بعد أن منعته السلطات من استئناف الإنتاج بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر ماسك في منشور طويل على تويتر مساء السبت: "صراحة، هذه هي القطرة التي أفاضت الكأس. ستنقل تيسلا الآن مقرها وبرامجها المستقبلية إلى تكساس/نيفادا، فوراً". لكن ذلك قد يكون واحداً من بين تهديدات عدة أطلقها المستثمر على الإنترنت دون أن يطبّقها.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA. — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020

وفي إشارة إلى كاليفورنيا حيث تُصنع سياراته، قال: "في حال أبقينا على نشاط التصنيع في فيرمونت فإن ذلك سيعتمد على الطريقة التي تُعامَل بها تيسلا مستقبلاً".

يذكر أن الشركة كانت تأمل في إعادة فتح مصنعها بكاليفورنيا، وهو الوحيد في الولايات المتحدة، مطلع أيار/مايو لكن السلطات منعتها.

تهديد بمقاضاة مقاطعة ألاميدا

كما لفت ماسك إلى تجربة الشركة في الصين، حيث استؤنف إنتاج السيارات الكهربائية عقب السيطرة على انتشار وباء كوفيد-19.

وهدد رجل الأعمال الثري والمعروف بسرعة غضبه وجرأته بأن يقاضي "فوراً" مقاطعة ألاميدا التي يوجد فيها المصنع، متهماً سلطاتها بأنها "غير عقلانية ومنفصلة عن الواقع". واعتبر أن مسؤول الصحة في المقاطعة تصرف على عكس "الحاكم والرئيس والحريات الدستورية والمنطق السليم!".

إلى ذلك أثار ماسك ضجة قبل ما يزيد بقليل عن أسبوع بمنشور على تويتر اعتبر فيه أنه تمت المبالغة في تقييم أسهم تيسلا.

وقبل ذلك بأيام، اعتبر خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف حول الوضع المالي للشركة أن القيود المفروضة لاحتواء الفيروس "فاشية".

وحققت تيسلا أرباحاً متواضعة لكن مفاجئة بلغت 16 مليون دولار خلال الربع الأول من العام.