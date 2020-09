احذف سجل البحث على إنستغرام بهذه الطريقة!

إذا كان لديك حساب في إنستغرام منذ فترة طويلة، فمن المحتمل أنك قد قمت بالآلاف من عمليات البحث في التطبيق للعثور على بعض الصور أو الحسابات الأخرى.

ولذلك من المهم أن تفحص بيانات سجل البحث الخاص بك من وقت لآخر لحذف بعض عمليات البحث الفردية، أو سجل البحث بالكامل.

موضوع يهمك شن عدد من الناشطين الإيرانيين حملة على مواقع التواصل من أجل حظر مغني راب كان في السابق مقرباً من التيار المتشدد قبل أن... حملة غضب ضد مغنٍ إيراني.. وإنستغرام يغلق حسابه سوشيال ميديا

كيف يمكنك حذف سجل البحث في حساب إنستغرام الخاص بك؟

ملاحظة: بمجرد حذف سجل البحث، لن تتمكن من التراجع عنه، وعلى الرغم من ذلك ستجد بعض الحسابات التي بحثت عنها في الماضي تظهر لك على أنها نتائج مقترحة في صفحتك الرئيسية.

أولًا: كيفية حذف سجل البحث في التطبيق:

• توجه إلى ملفك الشخصي في إنستغرام.

• اضغط على الخطوط الثلاثة المجمعة في أعلى الزاوية اليمنى من حسابك.

• بمجرد ظهور القائمة المنبثقة، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings، في الجهة اليسرى.

• اضغط على علامة التبويب (الأمان) Security.

• اضغط على خيار (مسح سجل البحث بالكامل) Clear Search History، في هاتف آيفون، أو (سجل البحث) Search History في هاتف أندرويد.

• سينقلك هذه الخيار إلى جميع عمليات البحث الأخيرة، حيث يمكنك الضغط على خيار (مسح الكل) Clear All في أعلى اليمين.

إذا كنت لا تريد حذف سجل البحث بالكامل، يمكنك اختيار حذف أجزاء معينة من سجل البحث الخاص بك، مثل: الحسابات التي بحثت عنها فقط، من خلال النقر على علامة (X) بجوار كل حساب تريد حذفه.

ثانياً: كيفية حذف سجل البحث في متصفح الويب:

تختلف طريقة الوصول إلى سجل البحث الخاص بك إذا كنت تستخدم حساب انستغرام في متصفح الويب من خلال الحاسوب أو الهاتف، ولحذف سجل البحث في متصفح الويب اتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى instagram.com في الحاسوب أو متصفح الهاتف.

• اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

• اضغط على أيقونة (الإعدادات).

• اضغط على علامة التبويب (الخصوصية والأمان) Privacy and Security.

• مرر للأسفل واضغط على خيار (عرض بيانات الحساب) View Account Data.

• ضمن علامة التبويب (سجل البحث) Search history، اضغط على خيار (عرض الكل) View all.

• اضغط على خيار (مسح سجل البحث) Clear Search History.

• للتأكيد اضغط على خيار (نعم، أنا متأكد) Yes, I’m sure.

وتذكر: حتى إذا قمت بحذف سجل البحث الخاص بك، فستظل ترى الحسابات التي بحثت عنها على أنها عمليات بحث مقترحة عند الانتقال إلى خيار البحث في إنستغرام.

كما من المحتمل أن تتغير هذه الحسابات المقترحة بمرور الوقت، إذا بدأت في البحث عن حسابات أخرى.