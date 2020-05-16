جديد واتساب.. "غرف دردشة" في نسخ تجريبية

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب اختبار دمج خدمة مؤتمرات الفيديو الجديدة "غرف مسنجر" Messenger Rooms من فيسبوك في تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد، وفق ما أظهرت النسخ التجريبية الحديثة.

كما قال موقع WABetaInfo – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب إن "واتساب أضافت (اختصارات غرف مسنجر) Messenger Rooms Shortcuts في النسخة التجريبية ذات الرقم 2.20.163 من تطبيقها في أندرويد"، مضيفاً أن الميزة متاحة لدول ومستخدمين محددين.

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ولأن من أبرز ميزات خدمة "غرف مسنجر" إمكانية الانضمام إلى الغرف عن طريق رابط فقط، فقد أتاحت فيسبوك لمستخدمي واتساب إنشاء الغرف من التطبيق، لكن سيكون عليهم المتابعة في مسنجر لإنشاء غرف الدردشة.

إلى ذلك يمكن الوصول إلى خيار إنشاء الغرفة من خلال النقر على أيقونة المشبك الذي يتيح مشاركة الصور، والمستندات، وغيرها من الوسائط في واتساب. ومن بين الخيارات المتاحة الآن: خيار "غرفة" Room، وبالنقر على هذا الخيار يظهر خيار "متابعة في Messenger لإنشاء غرفة”. وبالنقر على خيار "متابعة في Messenger" يُفتح تطبيق مسنجر، حيث يمكن إنشاء الغرفة وإنشاء الرابط الخاص بها، ثم إعادة مشاركته عبر واتساب ليُرسل مباشرةً إلى جهة الاتصال التي اختير إنشاء الغرفة عندها.

وإلى جانب دمج "اختصارات غرف مسنجر" في الدردشة، أضافت واتساب اختصاراً آخر في تبويب المكالمات، الذي يظهر فوق خيار إنشاء المكالمات الموجود فعلًا.

كما كانت شركة فيسبوك قد أعلنت الخميس أن خدمتها الجديدة لمؤتمرات الفيديو "غرف مسنجر" أصبحت متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد نحو 20 يوماً من الإعلان عنها.

وفي 25 نيسان/أبريل الماضي أعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي عن الخدمة، إلى جانب توسيع ميزات البث المباشر عبر مختلف خدماتها، وذلك في مسعى منها للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات الدردشة المرئية الجماعية إبَّان جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19).

وقالت فيسبوك أواخر الشهر الماضي في بيان إن "خدمة غرف مسنجر تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدماً في المكالمة، لكنها ستعرض على شاشة أجهزة سطح المكتب 16 مشاركاً فقط، و8 مشاركين على شاشات الأجهزة المحمولة"، وذلك في تصميم شبيه بما تقدمه خدمة "زووم" Zoom المنافسة.

كما تمتاز خدمة "غرف مسنجر" بأنها تتيح لمستخدمي فيسبوك مشاركة روابط تُمكّن غير مستخدمي الشبكة من الانضمام إلى مكالمات الخدمة عبر متصفح الويب على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، مما يُلغي الحاجة إلى تنزيل التطبيق، أو إنشاء حساب، على غرار الخدمات الأخرى. ولن يكون هناك حد أقصى لزمن المكالمات.

إلى ذلك يمكن للمستخدمين تنزيل النسخة التجريبية الحديثة من تطبيق واتساب من خلال الاشتراك بالبرنامج التجريبي على متجر غوغل بلاي، أو تنزيلها وتثبيتها يدوياً من هنا.