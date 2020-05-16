لأجل إنستغرام.. "فيسبوك" تستحوذ على هذه الخدمة الشهيرة

أعلنت شركة فيسبوك، استحواذها على GIPHY – الشركة المالكة لخدمة إنشاء ومشاركة الرسوم المتحركة GIF – وذلك في خطوة لإضفاء المزيد من الترفيه على تطبيقاتها.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي في تدوينة: إن GIPHY ستنضم إلى فريق خدمة إنستغرام. وأضافت أن هذه الخدمة تجعل المحادثات اليومية أكثر تسليةً، لذا فإنها تخطط لدمج مكتبة GIF التابعة لـ Giphy في إنستغرام، وتطبيقاتها الأخرى حتى يتمكن المستخدمون من العثور على أفضل طريقة للتعبير عن أنفسهم.

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ومع أن فيسبوك لم تكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن تقريراً من موقع Axios ذكر أنها قد تبلغ نحو 400 مليون دولار أميركي.

كما أشارت إلى أن 50% من حركة المرور التي تشهدها GIPHY هي من عائلة تطبيقات فيسبوك، ونصف تلك النسبة من إنستغرام وحدها.

وقالت الشركة: إنها استخدمت واجهة تطوير البرمجيات API الخاصة بخدمة GIPHY منذ سنوات في إنستغرام، وفيسبوك، وماسنجر، وواتساب، وبعد الاستحواذ ستستمر الخدمة في تشغيل مكتبتها، إذ سيكون بإمكان المستخدمين رفع صور GIF الخاصة بهم، كما يمكن للمطورين وشركاء API الاستمرار في امتلاك الوصول ذاته إلى واجهات الخدمة.

وأدرك المسؤولون التنفيذيون في فيسبوك أنه لا يجب عليهم الاستثمار فقط، بل يجب عليهم شراء الشركة بشكل مباشر، وذلك لأنه يمكنهم الحصول على شيء آخر يقدرونه، وهو البيانات.

وتوفر (GIPHY) خدمة البحث نفسها للعديد من منافسي فيسبوك، مثل تويتر و (iMessage) من آبل و (Signal) و (TikTok) وغيرها، ولدى خدمة الصور المتحركة نظرة على ازدهار هذه المنصات وعدد المرات التي يستخدمها الناس، وهي المعلومات الأكثر قيمة بالنسبة لفيسبوك، التي سعت للحصول عليها في الماضي.