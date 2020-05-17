تطبيقات مجانية بديلة لموسيقى غوغل بلاي ويوتيوب ميوزيك

مع اتجاه شركة غوغل لدمج خدمتي (موسيقى غوغل بلاي) Google Play Music مع خدمة (يوتيوب ميوزيك) YouTube Music في وقت لاحق من هذا العام 2020، قد يبدأ الكثيرون في البحث عن خدمات بديلة لسماع الموسيقى دون التقيد بخدمة غوغل وحدها.

إليك 5 تطبيقات مجانية بديلة لتطبيقي موسيقى غوغل بلاي ويوتيوب ميوزيك: بكل تأكيد لا يمكن تجاهل أن موقع يوتيوب هو الموقع الأكثر شهرة عند الحديث عن بث الموسيقى أو المحتوى المرئي بشكل عام، حيث يحتوي على كل فئات الموسيقى التي تبحث عنها بما يشمل العديد من المقاطع الموسيقية التي لا يمكنك العثور عليها في مواقع بث الموسيقى التقليدية.

بالإضافة لسهولة استخدامه والوصول إليه حيث لا يتطلب إنشاء حساب لاستخدامه، ويمكنك الاستماع لأي عدد من ملفات الموسيقى في كل وأي وقت تريده، كما أن دمج اشتراكك في تطبيق موسيقى غوغل بلاي مع YouTube Premium يعتبر صفقة جيدة جدًا.

ومع حقيقة أنه لا يوجد تطبيق بث موسيقى بقوة وتنوع يوتيوب ميوزيك وصعوبة وجود بديل حقيقي ومثالي له بنسبة 100%، إلا أن هناك بعض التطبيقات يمكن أن تكون خيارًا رائعًا للكثيرين وهذه أشهرها:

1- تطبيق Spotify:

سبوتيفاي هو أحد الخيارات الأولى عند البحث عن بديل لتطبيقي موسيقي غوغل بلاي أو يوتيوب ميوزيك، حيث يعتبر أشهر وأكبر تطبيق لبث الموسيقى، مع العديد من الميزات مثل: الاستماع إلى الموسيقى عند الطلب مجانًا (مع الإعلانات)، وفي حالة عدم الاتصال، والاستماع إلى محطات الراديو، وحتى الاستماع إلى المدونات الصوتية (البودكاست).

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد فيغوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد و Apple Watch في آب ستور، ولنظام التشغيل ويندوز و ماك أوإس، كما يتوفر إصدار للويب.

2- تطبيق SoundCloud:

يعتبر خيارًا مناسبًا عند البحث عن بديل ليوتيوب ميوزيك يحتوي على مجموع متنوعة من فئات الموسيقى المختلفة لجميع أنواع الموسيقيين المحترفين والهواة، حيث يمكنك العثور على معظم فئات الموسيقى بالإضافة إلى حلقات البودكاست الخالية من حقوق الملكية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، كما يتوفر إصدار للويب.

3- تطبيق TIDAL:

على الرغم من أن تطبيق TIDAL يسمح لك بالاستماع إلى الموسيقى بدقة عالية، إلا أنه يتميز بإمكانية تنزيل الموسيقى للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال وإنشاء قوائم تشغيل مخصصة، وبث الموسيقى بسرعة 16 بت بتردد 44.1 كيلو هرتز FLAC، أو بسرعة 24 بت بتردد 96 كيلو هرتز MQA، وهو أكثر من مناسب لمن يواجه ضعف في الاتصال بالإنترنت.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، كما يتوفر إصدار للويب.

4- تطبيق Plex:

لا يتيح تطبيق Plex خدمة بث مباشر مثل موسيقى غوغل بلاي أو يوتيوب ميوزيك ولكن يمكنك بشكل أساسي إنشاء خدمة البث الخاصة بك، من خلال إعداد قوائم الموسيقى المفضلة لديك في الحاسوب وتحميلها إلى مجلد الموسيقى الخاص بك في التطبيق للحصول على بث موسيقي مباشر من هاتفك. كما يقدم تطبيق موسيقي مخصص إذا كنت ترغب فقط في استخدامه للاستماع للموسيقى الحرة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، كما يتوفر إصدار للويب.

5- تطبيق Apple Music:

يحتوي تطبيق آبل للموسيقى على مكتبة ضخمة تضم أكثر من 60 مليون أغنية، مع القدرة على الاستماع إلى كل من المحتوى عند الطلب بالإضافة إلى محطات الراديو ، والقدرة على تحميل ما يصل إلى 100000 أغنية من الموسيقى الخاصة بك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، كما يتوفر إصدار للويب.