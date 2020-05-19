آبل تطلق تطبيق تخطيط القلب لساعتها الذكية

قالت شركة آبل إن تطبيق تخطيط القلب في ساعتها الذكية (آبل ووتش سيرس 4) Apple Watch Series 4 أو النماذج الأحدث سيتوفر في تحديث البرامج القادمة مع نظامي iOS 13.5، وwatchOS 6.2.5.

وأضافت الشركة أن هذه الميزة تعد أول منتج يصل إلى المستهلك مباشرة ويسمح للعملاء بأخذ تخطيط للقلب من معصمهم مباشرة، إذ يسجل إيقاع دقات القلب في اللحظة التي يعانون فيها من أعراض مثل تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها، ويساعد على توفير بيانات مهمة للأطباء. كما ستقوم ميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب في Apple Watch Series 1 أو النماذج الأحدث بمراقبة إيقاع دقات القلب في الخلفية بين الحين والآخر، وسترسل إشعارًا إذا حُدد أن دقات قلب غير المنتظمة تشير إلى الرجفان الأذيني. وقد حصل كل من تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء بوصفها أجهزة طبية مرخصة من فئة Class IIa، وذلك من خلال عملية اعتماد تسويق الأجهزة الطبية MDMA.

موضوع يهمك كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين... ترمب: أتناول دواء هيدروكسي كلوروكين أميركا

وسيساعد كل من تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب المستخدمين على تحديد العلامات التي تشير إلى الرجفان الأذيني، وهو أكثر أشكال عدم انتظام دقات القلب شيوعًا. وعند إهماله وتركه من دون علاج، فإن الرجفان الأذيني يعد أحد الأسباب الرائدة التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية، وهي ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا حول العالم.

وقال (جيف وليامز) – مدير العمليات العام في آبل: "ساعدت (آبل ووتش) الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، ونشعر بالتواضع لأنها أصبحت جزءًا مهمًا من حياة عملائنا. ومع إصدار ميزات القلب هذه، تأخذ (آبل ووتش) خطوة مهمة تمكّن الأشخاص من الحصول على مزيد من المعلومات عن صحتهم".

وقالت (سنبل ديزاي) – الطبيبة ونائبة الرئيس لقسم الصحة في آبل: "نحن على ثقة من قدرة هذه الميزات على مساعدة المستخدمين على التمتع بالمعرفة أثناء إجراء محادثات مع أطبائهم. فمن خلال تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب، سيتمكن العملاء من فهم جوانب صحة القلب بطريقة أفضل".

وتعمل الأقطاب الكهربائية الجديدة المدمجة في التاج الرقمي Digital Crown والكريستال على ظهر (آبل ووتش سيرس 4) والنماذج الأحدث مع تطبيق تخطيط القلب لتمكين العملاء من تسجيل تخطيط للقلب مشابه للقياسات أحادية الاتجاه. ولتسجيل تخطيط للقلب في أي وقت أو بعد الحصول على إشعار بعدم انتظام دقات القلب، على المستخدم أن يفتح تطبيق تخطيط القلب الجديد على (آبل ووتش سيرس 4) والنماذج الأحدث ويضع إصبعه على التاج الرقمي Digital Crown.

وعندما يلمس المستخدم التاج الرقمي Digital Crown، تكتمل الدائرة وتقاس الإشارات الكهربائية للقلب. وبعد 30 ثانية، يُصنّف إيقاع دقات القلب على أنه إما إشارة للرجفان الأذيني، أو النظم الجيبي، أو انخفاض في معدل نبض القلب أو ارتفاعه، أو أنه نتيجة غير حاسمة. وتخزن جميع التسجيلات والتصنيفات المرتبطة بها وأي أعراض ملحوظة في تطبيق صحتي على آيفون بأمان. ويمكن للمستخدمين مشاركة ملف بتنسيق PDF يحتوي على النتائج مع الأطباء.