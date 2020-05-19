ما الذي يجب عليك فعله قبل فقدان الهاتف الذكي وبعده؟

يمكن أن يكون الهاتف الذكي المفقود أو المسروق مُدمرًا بطرق عديدة، هناك تداعيات واضحة ستؤثر على محفظتك، ولكن هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يجب أن تقلق بشأنها، مثل كلمات المرور والصور ومعلومات بطاقة الائتمان.

إذا فقدت الهاتف الذكي فهناك بعض الأشياء الرئيسية التي يجب عليك القيام بها بمجرد أن تدرك ذلك، وإذا لم يكن الهاتف الذكي مفقودًا، فتأكد من اتخاذ بعض هذه الخطوات حتى تكون مستعدًا بشكل أفضل إذا فقدته في وقت ما.

ماذا تفعل قبل أن تفقد الهاتف الذكي؟

بينما نأمل ألا نفقد هواتفنا أبدًا، إلا أن هذا يحدث لكثير منا، حيث أن خطر سقوط الهاتف الذكي من جيبك أو سرقته من قبل شخص آخر وارد الحدوث، وبدلاً من الذعر بعد فقدانه، من الأفضل لك اتخاذ الاحتياطات المناسبة حتى يتم تقليل الضرر الناجم عن فقدانه، ومن هذه الاحتياطات:

• قم بتعيين رمز مرور قوي:

أولًا يجب عليك تعيين رقم تعريف شخصي قوي أو كلمة مرور قوية، هذا يعني عدم استخدام 1234 أو 0000، فإذا وجد شخص ما الهاتف الذكي المفقود، فإن أول شيء سيفعله هو محاولة فتحه برمز بسيط، ويمكن أن يؤدي إلى عدد كبير من المشاكل التي لا تريد مواجهتها.

إذا كان هاتفك يحتوي على بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه، فتأكد من تشغيلها، لأنها تضيف طبقة أخرى من الأمان والتي سيكون من الصعب على اللص اختراقها.

• قم بتشغيل Find My Device أو Find My iPhone:

يجب تمكين ميزة (Find My Device) أو (Find My iPhone) في الإعدادات حتى تتمكن من التأكد من أنه يمكنك بالفعل العثور على الهاتف الذكي وتعطيله أو مسحه عن بُعد في حال فقدانه، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة احتمال أن تتمكن فعليًا من استعادة هاتفك الثمين، مما يوفر عليك الكثير من الصداع والمال.

اعتمادًا على ما تحتفظ به على هاتفك، فربما ترغب في نسخ بياناتك احتياطيًا، حيث يوجد العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك، وستسمح لك أي من الخدمات الشائعة باسترداد بياناتك على الهاتف الذكي الجديد إذا لم تتمكن من استعادة القديم.

• معرفة رقم IMEI:

إذا سرق هاتفك في أي وقت، فهناك احتمال أن يحاول اللص بيعه عبر الإنترنت، ولمعرفة هاتفك إذا تم عرضه للبيع ستحتاج إلى معرفة رقم (IMEI) لهاتفك حتى تتمكن من التحقق من أن الهاتف المسروق هو لك إذا ظهر في أي وقت.

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ماذا تفعل بعد أن تفقد الهاتف الذكي؟

إذا كان هاتفك مفقودًا حاليًا، فهناك بعض الأشياء الرئيسية التي تحتاج إلى القيام بها لتقليل الضرر، قد يساعدك بعض منهم في استعادتها، والبعض الآخر لمنع سرقة معلوماتك الشخصية إذا واجهت صعوبة في تحديد موقع الهاتف المفقود، من الأشياء التي يجب عليك القيام بها بعد فقدان هاتفك:

• اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى هاتفك المفقود:

أول شيء تريد فعله عندما تفقد هاتفك هو الاتصال به أو إرسال رسالة نصية إليه، في بعض الأحيان تعتقد أن هاتفك مفقود وهو في الواقع يكون في حولك، وإذا كان الهاتف الذكي مفقودًا حقًا، فربما وجده شخص ما ويحاول إعادته إليك، من المهم القيام بذلك بمجرد أن تدرك أن هاتفك قد فُقد، لأنه بمجرد نفاد بطارية الهاتف، لن يتمكن الشخص الذي وجده من الإجابة بعد الآن.

• استخدم ميزة العثور على الهاتف:

يمكنك أيضًا استخدام (Find My Device) أو (Find My iPhone) لجعل هاتفك المفقود يُصدر صوتًا وهو أمر مفيد إذا لم يكن لديك هاتف آخر يُسهل الاتصال به أو إرسال رسالة نصية إليه.

• اقفل جهازك:

إذا لم تتمكن من الاتصال من التواصل مع الشخص الذي استولى على هاتفك فستحتاج إلى قفله لضمان عدم سرقة البيانات الحساسة، وللقيام بذلك ستحتاج إلى تمكين ميزة قفل الهاتف قبل فقدان هاتفك.

إذا كنت تستخدم آيفون فعليك القيام بما يلي:

1. انتقل إلى icloud.com/find.

2. قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل.

3. انقر فوق الجهاز المفقود.

4. قم بتشغيل وضع الفقدان.

وإذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام أندرويد فعليك القيام بما يلي:

1. انتقل إلى android.com/find.

2. قم بتسجيل الدخول عن طريق حساب جوجل إذا طُلب منك ذلك.

3. انقر فوق الجهاز الذي تريد تعطيله.

4. اضغط فوق تأمين الجهاز.

• تتبع الهاتف:

من الخطوات التي قد تكون محفوفة بالمخاطر التي يمكنك القيام بها هي تتبع هاتفك عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) من جهاز آخر (على افتراض أنك قمت بتشغيل القدرة على القيام بذلك قبل أن تفقده)، فإذا كنت تشك في سرقة جهازك، فقد يكون الذهاب إلى الموقع الموضح خطيرًا وغير مستحسن (يجب عليك إبلاغ الشرطة بدلاً من ذلك)، ولكن إذا فقدت الهاتف الذي للتو، فقد يؤدي تتبعه عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى أي مكان قريب منك.

• إبلاغ مشغل الشبكة:

هناك خطوة مهمة أخرى وهي إعلام مشغل شبكة الجوال بأن هاتفك مفقود حتى يتم تعليق الخدمة، حيث ستحرم اللص من الاتصال وإرسال رسائل نصية إلى جهات الاتصال الخاصة بك إذا تمكن من اجتياز إجراءات الأمان التي يوفرها هاتفك.

• احذف جهازك:

عندما تعلم يقينًا أنك لن تستعيد الهاتف الذكي، فقد حان الوقت لحذف جميع البيانات عن بُعد للتأكد من أنه لا يمكن الوصول إلى أي من أغراضك الخاصة، هذه خطوة حاسمة للغاية، لأن لدينا جميعًا الكثير من الأشياء المهمة على هواتفنا التي لا نريد أن يصل إليها الغرباء.

بالنسبة لهواتف أندرويد، ستحتاج إلى:

1. الانتقال إلى android.com/find.

2. النقر على الجهاز الذي تريد حذفه.

3. الضغط على خيار مسح الجهاز.

أما أجهزة آيفون:

1. انتقل إلى icloud.com/find.

2. قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل.

3. انقر فوق مسح جهاز الآيفون للتخلص من كل شيء.

ضع في اعتبارك مع أي من هذين الخيارين في حال تمكنت من استعادة الهاتف الذكي المفقود، فسيتم مسح جميع البيانات الموجودة عليه، لهذا السبب نشدد على أهمية النسخ الاحتياطي للجهاز، لأنه سيجعل حياتك أسهل بكثير.

• أشياء أخرى يمكنك القيام بها:

1. قم بتسجيل الخروج من جميع الحسابات (وسائل التواصل الاجتماعي والبنك وما إلى ذلك).

2. قم بتغيير كلمات المرور لحساباتك.

3. إذا كنت تستخدم جهازك كوسيلة للدفع فيجب أن تتصل بالبنك.

4. راقب عن كثب جميع الحسابات بحثًا عن نشاط مريب بعد فقدانه.