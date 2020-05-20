بهذه الطريقة.. انشر صورك على إنستغرام عبر الحاسوب

أصبح الآن بإمكان مستخدمي تطبيق مشاركة الصور انستغرام إرسال الرسائل المباشرة والاطلاع عليها عبر متصفحات الإنترنت من أي جهاز، وهي خطوة كبيرة من التطبيق المعروف باستخدامه عبر الهواتف الذكية فقط.

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وبالرغم من كون الدردشة مع أصدقائك على انستغرام في شاشة أكبر وبلوحة مفاتيح حقيقية أكثر عملية وراحة، إلا أنه من الجيد أيضًا وجود ميزة تستطيع من خلالها نشر الصور في حسابك مباشرة من خلال الحاسوب الخاص بك.

هذه ليست ميزة رسمية، ولكنه حل بديل لنشر الصور الخاصة بك مباشرة من الحاسوب لتوفير بعض الوقت والجهد، بطبيعة الحال تستغرق العملية القليل من الوقت لإعدادها، ولكن بمجرد القيام بذلك، سيكون الأمر سهلًا للغاية، ولكنك لن تتمكن من استخدام هذه الحيلة لنشر مقاطع فيديو.

كيف تعمل الميزة؟

لدى معظم متصفحات الإنترنت طريقة تتيح لك تغيير (user agent) – وهو الذي يخبر موقع الويب بنوع الجهاز الذي تستخدمه – لجعله يبدو وكأنه جهاز مختلف، حيث يمكنك إخبار متصفح جوجل كروم بتحميل صفحة ويب كما لو كنت تشاهدها على هاتف آيفون أو أندرويد، مما يمنحك نسخة الهاتف من الموقع. وهذا بالضبط ما تحتاجه لنشر الصور من حاسوبك في انستغرام.

فيما يلي الخطوات التي ستحتاج إلى اتباعها للنشر من متصفحات غوغل كروم ومايكروسوفت إيدج وفايرفوكس وسفاري.

ملاحظة: استخدم متصفح مايكروسوفت إيدج في تنفيذ هذه الخطوات، ولكن العملية متطابقة تقريبًا في جميع المتصفحات الأخرى.

• افتح المتصفح، وقم بزيارة Instagram.com.

• قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

• انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الصفحة

• اضغط على خيار Inspect من القائمة التي تظهر لك.





• ستظهر لك نافذة تحتوي على مجموعة نصوص في أسفل الصفحة.

• اضغط على رمز الحاسوب أعلى الزاوية العلوية اليسرى في الصفحة.

• ستجد أن صفحة انستغرام في الأعلى قد تغير حجمها ليشبه حجم الهاتف الذكي، مع ظهور زر (+) لإنشاء منشور في المنتصف. إذا لم يظهر هذا الزر فيجب تحديث المتصفح فقط.



• اضغط على الزر لرفع الصور من حاسوبك.

• عند الانتهاء من نشر صورتك، انقر على رمز الحاسوب مرة أخرى لإغلاق النافذة.