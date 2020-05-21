تعرف على سماعات مايكروسوفت Surface Earbuds اللاسلكية

بعد إطلاقها لسماعات Surface Earbuds اللاسلكية الجديدة، دخلت شركة مايكروسوفت رسميًا إلى سوق سماعات الأذن اللاسلكية لمنافسة الشركات الأخرى، ومحاولة صناعة علامة تجارية خاصة بها في هذا الجانب، حيث قامت الشركة بتسويق هذه السماعات اللاسلكية بانها موجهة تقريبًا للمهنيين المحترفين.

ولكن هل يمكن أن تنجح سماعات الأذن اللاسلكية في نهاية المطاف، وهل ستتفوق في هذه المنافسة مع السماعات الأخرى الموجودة في السوق؟

إليك كل ما تريد معرفته عن سماعات مايكروسوفت اللاسلكية Surface Earbuds:

لمحة عامة عن سماعات Surface Earbuds:



تقدم مايكروسوفت السماعات في صندوق شحن أبيض يحمل شعارها، مع كابل شحن USB-C، وزوجين إضافيين من بطانات الأذن، وتتميز السماعات بسهولة إعدادها.

ولكن إذا كنت تقوم بإقران سماعات الأذن بجهاز Surface، فإن لدى مايكروسوفت ميزة Swift Pair لجعل الاتصال أسهل بكثير، وهي شبيهة بقدرات الاقتران السريع لسماعات Pixel Buds 2 و Apple AirPods.



الميزات:

تأتي سماعات Surface Earbuds بميزات تنافسية، على الرغم من أنها ليست فريدة من نوعها وتشمل: دعم مقاومة المياه وفقًا لتصنيف IPX4، وعمر البطارية الطويل الذي يصل 24 ساعة، حيث تقدم 8 ساعات متواصلة بشحنة واحدةة، بالإضافة إلى ثلاث شحنات من خلال علبة الشحن المرفقة.

كما تدعم عناصر تحكم باللمس لتنفيذ المهام المختلفة مثل: تغيير قائمة تشغيل الموسيقى، وإجراء المكالمات، والتفاعل مع المساعدات الصوتية من ضمنها مساعد مايكروسوفت Cortana، ومساعد جوجل، وسيري، وأليكسا.

إذا كنت تقوم باستخدام جهاز يعمل بنظام التشغيل iOS مع Surface Earbuds، فيمكنك الاستماع إلى رسائل البريد الإلكتروني وحذفها والرد عليها أثناء التنقل بفضل ميزة Play My Email في تطبيق Outlook للأجهزة المحمولة.

كما تدعم السماعات ميزة الإملاء والكتابة في تطبيقات مثل: PowerPoint و Outlook و Word، حيث يمكنك استخدام صوتك لإملاء المحتوى بينما يقوم تطبيق مايكروسوفت بكتابته لك، وذلك بفضل الميكروفون المدمج في السماعات.



التصميم:

تأتي سماعات الأذن اللاسلكية بتصميم غريب بعض الشيء، مع مظهر دائري كبير، وعلى الجانب الآخر من القرص الخارجي الحساس للمس، يوجد غطاء أذن من السيليكون الناعم، كما تذكر مايكروسوفت أن سماعات الأذن Surface لديها أربع نقاط ربط لتوفير ثبات قوي في الأذن.

جودة الصوت:

تتميز سماعات Surface Earbuds بقدرتها على التقاط الصوت بجودة ممتازة، وتقليل الضوضاء في الخلفية عند الاستماع، وهي مزودة ببرامج تشغيل قادرة على العمل ضمن نطاق تردد 20-20000 هرتز.

وتدعم برامج ترميز الصوت SBC و aptX، بالإضافة لميزة تطلق عليها مايكروسوفت اسم (Surface Omnisonic sound profile) لتحسين الصوت.

هل هناك بدائل أفضل؟

تتفوق هذه السماعات عند استخدامها في بيئات العمل الخارجية، ولكن عند النظر إلى أشياء مثل: جودة الصوت أو عمر البطارية أو سهولة الاستخدام، فسيكون لديك الكثير من الخيارات مثل: Pixel Buds 2 و Echo Buds و +Galaxy Buds، وكلها تقدم جودة أفضل وبمبلغ أقل كثير من سماعات مايكروسوفت اللاسلكية.

يمكنك شراء هذه السماعات إذا كنت تبحث عن سماعات تعمل حقًا كأداة إنتاجية، بخلاف ذلك يمكنك شراء سماعات أذن لاسلكية أفضل بسعر أقل وتناسب احتياجاتك بشكل أفضل.