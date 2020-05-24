أخيراً.. ميزة من تويتر تحد من التعليقات غير المرغوب بها!

في خطوة منها تهدف لتعزيز الحماية، بدأت شركة تويتر اختبار ميزة من شأنها زيادة خصوصية النشر عند مستخدمي تطبيقها على الأجهزة الذكية.

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في التفاصيل، أشارت الشركة في مدونة على موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أن الميزة التي تختبرها حاليا عند بعض مستخدميها على أجهزة أندرويد وios قد تساعد المستخدمين على تحديد من يمكنه الرد على تغريداتهم.

كما أوضحت صاحبة العصفور الأزرق، أنه وعند تطبيق هذه الميزة بشكل فعلي ستظهر للمستخدم 3 خيارات عند نشره للتغريدات، يمكنه من خلالها تحديد من يستطيع الرد على تغريداته، فإما أن يمكن الجميع من الرد عليها، أو يحدد الأشخاص الذين يتابعهم فقط للرد، أو يحدد الخيار للأشخاص المذكورين في التغريدة حصرا.

Testing, testing...



A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT — Twitter (@Twitter) May 20, 2020

وحول الموضوع قالت "تويتر": "اختبار.. إليكم طريقة جديدة لإجراء محادثات مع الأشخاص الذين تريدونهم، بدأنا باختبار الميزة عند نسبة صغيرة من المستخدمين في العالم، ترقبوا رؤيتها فعليا".

إلى ذلك يرى الخبراء أن الميزة المذكورة ستساهم في الحد من التعليقات غير المرغوب بها التي يتلقاها بعض المستخدمين على تغريداتهم.