5 تطبيقات تحقق أقصى استفادة من قلم S Pen مع غالاكسي نوت

يُعد قلم S Pen المرفق مع سلسلة هواتف (غالاكسي نوت) Galaxy Note من سامسونج أداة رائعة للقيام بالعديد من المهام بسهولة وسرعة مثل: كتابة الملاحظات، والرسم، ولكن للحصول على أقصى استفادة يجب أن تكون هناك تطبيقات متوافقة مع القلم الذكي وداعمة له لمساعدتك في الحصول على أفضل تجربة استخدام للقلم.

إليك 5 تطبيقات تساعدك في استخدام قلم S Pen الذكي من سامسونغ:

1- تطبيق S Pen Keeper:

في بعض الأحيان قد تنسى إرجاع قلم S Pen لحافظته المخصصة له في هاتف غالاكسي نوت، خاصةً عندما لا يكون قيد الاستخدام، لذا يمكنك استخدام تطبيق S Pen Keeper الذي ينبهك إذا كان القلم الذكي بعيدًا عن حافظته المخصصة بمجرد قفل شاشة الجهاز.

2- تطبيق Google Handwriting Input:

يعتبر تطبيق Google Handwriting Input من أفضل تطبيقات لوحات المفاتيح التي تدعم قلم S pen، حيث يدعم الكتابة بما يصل إلى 100 لغة، مما يجعله مفيدًا لمن يستخدم لغات يصعب كتابة حروفها باستخدام لوحة مفاتيح قياسية.

كما يعمل مع العديد من تطبيقات أندرويد، ويدعم إدخال الرموز التعبيرية عن طريق الرسم، بالإضافة إلى دعم الكتابة على الشاشة التي تعمل باللمس بواسطة قلم S Pen أو أي قلم ذكي أخر أو حتى أصبعك، مع إمكانية الكتابة عبر الإدخال الصوتي.

3- تطبيق Sketchbook:

يعتبر تطبيق Sketchbook أداة رسم مجانية بها مكتبة واسعة من الأقلام وفرش الطلاء والتأثيرات التي يمكنك تطبيقها في رسوماتك التي ترسمها بقلم S Pen الذكي، كما يتيح التطبيق تصدير الأعمال الفنية المرسومة بتنسيقات مختلفة مثل: JPG و PNG و BMP و TIFF و PSD، وملفات PSD.

4- تطبيق Squid:

يتيح لك تطبيق Squid تدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد بشكل طبيعي على أي جهاز أندرويد لوحي أو هاتف ذكي أو حاسوب كروم بوك الذي يدعم تطبيقات أندرويد، حيث يمكنك استخدام قلم S Pen للكتابة باستخدام التطبيق تمامًا كما تفعل على الورق بشكل طبيعي.

بالإضافة لإمكانية تحويل هاتف غالاكسي نوت إلى لوحة بيضاء افتراضية أو تقديم عروض تقديمية عن طريق الإرسال لاسلكيًا إلى شاشة تلفاز أو جهاز عرض، وتصدير الملاحظات كملفات PDF أو صور، ثم مشاركتها مع الآخرين أو تخزينها في خدمات التخزين السحابي.

5- تطبيق Adobe Fill and Sign:

أصبح توقيع المستندات من أي مكان وأي جهاز أسهل من أي وقت مضى باستخدام برامج وتطبيقات التوقيع الإلكتروني، ومن ضمن هذه التطبيقات تطبيق Adobe Fill and Sign الذي يتيح لك إكمال النماذج النصية وإضافة الحقول والعلامات.

كما يمكنك حفظ توقيعك والحروف الأولى من حسابك باستخدام قلم S Pen أو إصبعك، بالإضافة لحفظ اسمك وعنوانك ومعلومات الاتصال الأخرى التي تٌقدم غالبًا عند ملء الأوراق، ويتيح لك أيضًا التقاط صورة لنموذج ورقي وتعبئته في التطبيق.