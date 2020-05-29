طرق مذهلة للبحث عن الحسابات في فيسبوك

تضم منصة فيسبوك قاعدة مستخدمين كبيرة ومتنوعة تصل لأكثر من 2 مليار مستخدم شهريًا الآن، وأكثر من 500 مليون مستخدم يوميًا لقصص فيسبوك، لذلك فهي وسيلة رائعة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، أو التواصل مع المجتمعات المتخصصة.

ووسط هذا الكم الهائل من المستخدمين فإن البحث بالصور يعتبر طريقة جيدة للعثور على حساب صديق ما، أو معرفة هل يوجد شخص ما ينتهك حقوق الصور الخاصة بك.

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إليك كيفية استخدام البحث بالصور للعثور على الحسابات المتطابقة في فيسبوك:

هناك طريقتان رئيسيتان لإجراء عمليات البحث عن الصور في فيسبوك: إما باستخدام أسماء الملفات أو الصور نفسها، قد تختلف النتائج مع أي منهما، ولكن كلاهما سهل. وتذكر: ستتمكن فقط من العثور على الملفات الشخصية العامة أو المرئية لحسابك.

كيفية البحث بالصور في فيسبوك:

تُعد أسماء الملفات طريقة فريدة لتتبع أي صورة على فيسبوك، لذلك بغض النظر عما يوجد في الصورة، ستتمكن من تتبعها، ولكن إذا حُملت الصورة نفسها بواسطة عدد من الأشخاص فلن تُدرج سوى صورة من قام بالتحميل لأول مرة.

في بعض الأحيان قد تجد صعوبة في العثور على تطابق مثالي، ولكن بشكل عام، تكون الصور الواضحة والفريدة هي الأفضل لعمليات البحث العكسي عن الصور، وكلما زادت الدقة، كان ذلك أفضل.

الطريقة الأولى: باستخدام اسم الملف:

تعمل هذه الطريقة في حالة لم يتغير اسم الملف منذ رفعه لأول مرة في موقع فيسبوك، أو إذا كانت الصورة نفسها مستضافة بالفعل على فيسبوك، ولمعرفة اسم الملف اضغط بزر الماوس الأيمن على الصورة واختر (فتح صورة في علامة تبويب جديدة) Open image in new tab.



إذا كانت الصورة موجودة في فيسبوك فسيحتوي عنوان URL على سلسلة طويلة من الأرقام، هذه السلسلة من الأرقام هي المفتاح لإجراء بحث في صور فيسبوك، حيث يمكن استخدامها للعثور على الحساب الذي نشرها.

انسخ الرقم الموجود في المنتصف، الذي يعتبر (مُعرّف ملف الصورة) profile ID of the image، ثم اكتب: =https://www.facebook.com/photo.php?fbid في عنوان المتصفح متبوعًا بمُعرّف الصورة الذي نسخته، سينقلك هذا مباشرة إلى الملف الشخصي، بشرط أن يكون عامًا أو متاحًا لك.

الطريقة الثانية: باستخدام بحث صور غوغل:

هناك طريقتان للقيام بذلك، الطريقة الأولى إذا كانت الصورة محفوظة بالفعل عبر الإنترنت، فقط انقر بزر الماوس الأيمن عليها، ثم حدد (بحث جوجل عن صورة) Search Google for image سيؤدي هذا إلى فتح علامة تبويب جديدة مع نتائج صور مطابقة من جميع مواقع الإنترنت.

والتي يمكن تضييقها إلى نتائج من فيسبوك فقط عن طريق إضافة site:facebook.com في نهاية مربع البحث.

الطريقة الثانية عندما تكون الصورة موجودة في حاسوبك، انتقل إلى image.google.com، وانقر على رمز الكاميرا، ثم قم بتحميل الصورة من حاسوبك من خلال الضغط على خيار upload an image.

وتذكر: إذا كنت تستخدم الهاتف فقد تحتاج إلى التبديل إلى إصدار سطح المكتب لموقع بحث جوجل لكي يظهر لك هذا الخيار.

بمجرد ظهور النتائج أضف site: facebook.com في نهاية مربع البحث للعثور على أي ملفات شخصية مطابقة على فيسبوك.



الطريقة الثالثة: استخدام خدمة خارجية:

إذا كنت تتطلع إلى البحث في الإنترنت بشكل أكبر للبحث عن صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيمكنك استخدام إحدى الخدمات مثل: TinEye المتخصصة في عمليات البحث العكسي للصور، حيث ستتيح لك معرفة مكان تحميل الصورة على مجموعة متنوعة من المواقع عبر الإنترنت مثل: أمازون وفليكر وتويتر وفيسبوك.

كما يوجد خيارات أخرى مثل: SauceNAO، و RevIMG.