جديد "واتساب" قادم.. إليك أبرز مزاياه

شهد تطبيق واتساب في الأشهر الماضية عملًا كثيرًا، ففي شهر فبراير وصل الوضع المظلم الذي طال انتظاره للتطبيق، لكن ذلك لم يكن إنجازًا كبيرًا لتطبيق واتساب الذي يستخدمه أكثر من 1.5 مليار شخص، حيث واجه المطورون أزمة انتشار فيروس كورونا.

مع فرض التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء العالم، كان على المطورين في واتساب التحرك بسرعة لمواكبة مطالب الملايين من المستخدمين، حيث ظهرت مكالمات الفيديو الجماعية في التطبيق.

موضوع يهمك بعدما أعلنت السلطات الأميركية، اعتقال الشرطي ديريك تشوفين، المتهم بقتل الأميركي من أصول إفريقية، جورج فلويد وتوجيه تهمة... ملكة الجمال تطلب الطلاق من الشرطي"خانق" جورج فلويد أميركا

من جانبه، قال متحدث باسم واتساب: "على مدار جائحة كورونا رأينا أن استخدام مكالمات الصوت والفيديو قد ازداد بشكل كبير على التطبيق، لقد وسعنا مكالمات الصوت والفيديو لثمانية مشاركين من أجل مساعدة العائلات ومجموعات الأصدقاء على البقاء على اتصال في هذا الوقت العصيب، مع العلم بأن مكالماتهم الخاصة محمية من خلال التشفير التام".

غرف مسنجر



ستحصل خدمة الدردشة المرئية في واتساب على دفعة إضافية قريبًا جدًا من خلال دمج غرف مسنجر التي تم إصدارها حديثًا على فيسبوك، وكما يوحي اسمها، تم إطلاق الغرف لأول مرة كجزء من فيسبوك مسنجر، لكن الشركة تقوم بدمجها في تطبيقات ومنتجات أخرى أيضًا، بما في ذلك واتساب وإنستاجرام وأجهزة Portal.

تختلف غرف مسنجر عن دردشات فيديو في واتساب بطرق عدة، حيث تسمح الغرف لما يصل إلى 50 شخصًا بالدخول والخروج من المحادثة بطريقة مخصصة، وبدلاً من جدولة اجتماع في وقت محدد، كما يفعل Zoom أو Google Meet، يمكنك ببساطة فتح غرفة مسنجر ويمكن للأصدقاء الوصول إليها إذا كانوا في الجوار.

أوضحت Tiffany Dohzen، مديرة المنتجات في غرف مسنجر، تجربتها في إنشاء الغرف، وما يميزها عن أدوات مثل Zoom وسكايب وGoogle Meet، حيث قالت إنه في الوقت الذي كان فيه فيسبوك يستكشف طرقًا للتوسع بشكل أكبر في الدردشة المرئية فإن جائحة كورونا هي ما بدأ التطور حقًا.

تم رصد روابط إلى غرف مسنجر بالفعل في إصدارات واتساب بيتا لأجهزة آيفون وأندرويد، وعلى الرغم من أننا لا نعرف حتى الآن متى سيتم دمجها بالكامل ، إلا أن فرق العمل في واتساب لا تضيع وقتًا.

ملصقات ونسخ احتياطية مشفرة

لم يتم رصد الملصقات المتحركة المذكورة منذ أبريل، عندما تم العثور عليها من قبل WABetaInfo، ولكن يبدو أنها في حالة تطوير جيدة، وقد تظهر في وقت لاحق من هذا العام بمجرد أن تستقر الأمور في التطبيق.

تبدو قواعد التنزيل التلقائية الجديدة في واتساب مثل إضافة أخرى سهلة الاستخدام للجميع، فعندما يتم تنفيذها فإنها ستمنع تنزيل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات التي يتم إعادة توجيهها بشكل متكرر تلقائيًا، مما يوفر في مساحة التخزين الثمينة لهاتفك.

من المرجح أن يحصل المستخدمون من رجال الأعمال على بعض الاهتمام أيضًا، حيث ظهرت النسخ الاحتياطية المشفرة ورموز QR في الإصدار التجريبي الأخير، وبمجرد تنفيذه، سيسمح هذا لمستخدمي آيفون باختيار ما إذا كانت النسخ الاحتياطية الخاصة بهم مشفرة على iCloud، وتعيين كلمة مرور لاستعادة النسخ الاحتياطية، كما ستتمكن الشركات أيضًا من مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم مع العملاء عبر رمز ممسوح ضوئيًا معروض على الشاشة.

ومع استمرار الطلب على أدوات مؤتمرات الفيديو والدردشة يبدو أن اختصارات عرف مسنجر ستكون الميزة الكبيرة التالية التي ستصل إلى واتساب في القريب العاجل.

يتم الآن نشر غرف مسنجر في جميع أنحاء العالم، ويعمل المطورون على إطلاق ميزة الغرف على واتساب وإنستاجرام، حيث يتم اختبار هذه الميزة حاليًا، ولا يوجد تاريخ محدد لإطلاقها بعد.