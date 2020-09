كيف يمكنك الوصول للحاسوب عن بعد باستخدام هاتف أندرويد؟

إذا كنت تعمل من المنزل، فيمكنك الوصول إلى الحاسوب الخاص بك في المكتب عن بُعد، إما من خلال حاسوب آخر، أو باستخدام أداة (Remote Desktop)التي تقدمها مايكروسوفت للوصول إلى الحاسوب عن بُعد من خلال هاتف أندرويد.

كيف يمكنك الوصول إلى الحاسوب عن بعد باستخدام هاتف أندرويد؟

كيفية إعداد الحاسوب للاتصال عن بُعد:

أولًا: تفعيل أداة Remote Desktop:

للوصول إلى الحاسوب عن بُعد، يجب عليك أولًا إعداد أداة Remote Desktop على الحاسوب المعني، من خلال الخطوات التالية:

• انتقل إلى (الإعدادات).

• اضغط على خيار (النظام) System.

• اضغط على خيار (Remote Desktop) في يسار الشاشة.

• قم بتشغيل مفتاح التبديل ضمن خيار Remote Desktop في الحاسوب الذي ترغب في الوصول إليه عن بُعد.

• اضغط على (تأكيد) confirm في النافذة المنبثقة.

ويجب عليك تذكر اسم الحاسوب، حيث ستحتاج إليه عند إعداد الاتصال.

• انقر على رابط (الإعدادات المتقدمة) Advanced settings.

• في النافذة التي تظهر لك، تأكد من تفعيل خيار (مصادقة مستوى الشبكة) Network Level Authentication، لتوفير طبقة أمان إضافية من الحماية لصد الضيوف غير المدعوين والمتسللين.

ثانيًا: تسجيل الدخول عن بُعد:

بشكل افتراضي، يمكن لأي مستخدم لديه (حساب إداري) Administrative Account الوصول للحاسوب عن بُعد، وبافتراض أنك تستخدم حساب مايكروسوفت أو حساب الشركة لتسجيل الدخول إلى الحاسوب، فإن أفضل خيار هو استخدام هذا الحساب لتسجيل الدخول عن بُعد.

إذا كنت ترغب في منح حق الوصول عن بُعد لحساب مختلف، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

• بعد تفعيل ميزة Remote Desktop، مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (حسابات المستخدم) User Accounts.

• اضغط على خيار (تحديد المستخدمين الذين يمكنهم الوصول إلى هذا الكمبيوتر عن بُعد) Select users that can remotely access this PC.

• اضغط خيار (إضافة) Add، وأدخل اسم المستخدم للحساب الذي تريد استخدامه.

كيفية إعداد الوصول عن بُعد من هاتف أندرويد:

قم بتنزيل تطبيق (Remote Desktop) من غوغل بلاي، وبمجرد الانتهاء من تثبيته في هاتف أندرويد، اتبع الخطوات التالية:

• بعد تشغيل التطبيق، انقر على علامة (+) واختر (سطح المكتب) Desktop.

• إذا كنت بالقرب من الحاسوب، فسيقوم التطبيق بالبحث عنه تلقائيًا، وإذا وجد الحاسوب سيظهر اسمه على الشاشة.

• إذا لم يظهر اسم الحاسوب في شاشة التطبيق على الهاتف، انقر على خيار (إضافة يدويًا) Add Manually.

• في النافذة التي تظهر لك، قم بكتابة اسم الحاسوب أو عنوان IP.

• لإضافة اسم المستخدم، اختر (أدخل في كل مرة) Enter every time، ثم اترك هذا الخيار كما هو أو اضغط على خيار (أضف حساب مستخدم) Add user account واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

• اضغط على خيار (إظهار الخيارات الإضافية) Show additional options لإدخال اسمك إذا رغبت في ذلك، بالإضافة لكتابة اسم (البوابة) Gateway الخاصة بمؤسستك إن وُجدت.

• كما يمكنك تخصيص الخيارات الأخرى مثل: ضبط تشغيل الصوت في الحاسوب عن بُعد من هاتفك، وضبط خيارات دقة العرض، وأزرار الماوس، وجلسة المشرف، والتخزين المحلي.

• عند الانتهاء، اضغط على خيار (حفظ) Save.

ثالثًا: الاتصال بجهاز الكمبيوتر عن بُعد من هاتف أندرويد:

• انقر على اسم ورمز الجلسة البعيدة التي أنشأتها للتو.

• إذا تلقيت رسالة تفيد بأنه: لا يمكن التحقق من الشهادة، فقم بتحديد خيار (عدم السؤال مرة أخرى مطلقًا عن الاتصالات بهذا الحاسوب) Never ask again for connections to this PC.

• انقر على خيار (اتصال) Connect.

بمجرد الاتصال، اضغط على أيقونة لوحة المفاتيح في شريط الأدوات في الأعلى لعرض لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، ثم اضغط على أيقونة الإعداد لعرض الأشرطة الجانبية، ومن هنا يمكنك الضغط على أيقونة Start New لبدء جلسة عمل عن بُعد أخرى على حاسوب مختلف.

كما يمكنك الضغط على زر الشاشة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية للتطبيق، بالإضافة لعرض مؤشر الماوس من خلال الضغط على أيقونة مؤشر الماوس، ولفصل جلسة العمل عن بُعد الحالية، اضغط على علامة (X) في نافذة الصورة المصغرة للحاسوب الخاص بك.