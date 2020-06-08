وظيفتك جاهزة إذا كنت تمتلك إحدى هذه المهارات

إذا كنت تبحث عن عمل الآن، فلا بد أن تحرص على أن يلفت ملف سيرتك الذاتية انتباه مسؤولي التوظيف، وتتمثل إحدى الطرق لإبراز سيرتك الذاتية في إضافة مهارات ذات صلة تبحث عنها الشركات.

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وللمساعدة في توجيه الباحثين عن عمل في اتخاذ المسار الصحيح، تقدم منصة (لينكدإن) LinkedIn ترتيب سنوي لأهم المهارات التي تبحث عنها الشركات خلال العام، وتشمل القائمة (المهارات التقنية) Hard Skills، مثل: تحليل الأعمال، وإنتاج الفيديو، و(المهارات الشخصية) Soft Skills مثل: مهارات القيادة والإدارة، وحل المشكلات، والتواصل.

وتقدم لينكدإن هذا القائمة بناءً على تحليل بيانات مستخدمي منصتها – التي تضم أكثر من 660 مليون مستخدم نشيط، وأكثر من 20 مليون وظيفة – الذين حصلوا على وظائف ذات رواتب مرتفعة خلال الفترة الأخيرة.

ولحسن الحظ؛ أصبح تطوير الذات واكتساب مهارات جديدة للحصول على وظيفة، أو تغيير مسارك المهني أسهل من أي وقت مضى، وذلك بفضل الدورات التدريبية، ودروس الفيديو المتوفرة على الإنترنت ويمكن الوصول إليها بسهولة.

فيما يلي أبرز 5 مهارات تبحث عنها الشركات خلال 2020 وكيف تتعلمها؟

5- إنتاج الفيديو

زادت شعبية محتوى الفيديو خلال الفترة الأخيرة بفضل تطور سرعات الإنترنت والأجهزة، حيث أصبح من أكثر العناصر فاعلية في استراتيجيات التسويق الرقمي، وتشير التقارير إلى أن نسبة 53% من المستهلكين يتفاعلون مع العلامة التجارية بعد مشاهدة مقطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي.

كما تشير تقارير شركة (سيسكو) Cisco إلى أنه بحلول عام 2022 سيشكل الفيديو 82% من حركة البيانات على الإنترنت، وذلك بزيادة قدرها 15 ضعفًا مقارنة بعام 2017.

لذلك لم يعد الفيديو الآن خيارًا للشركات بل أصبح ضرورة، حيث يعتبر طريقة رائعة لتبسيط الأفكار المعقدة، وتثقيف المشاهدين حول آلية عمل منتج، أو خدمة معينة، وغير ذلك الكثير. وبناءً عليه فقد زاد معدل الطلب الوظيفي على وظائف إنتاج الفيديو.

ويمكنك تطوير مهاراتك في هذا المجال عن طريق الاشتراك في هذه الحزمة التدريبية التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 10 دورات تدريبية، و27 ساعة من المحتوى التعليمي الذي يغطي أحدث البرامج والأدوات المستخدمة في إنتاج مقاطع الفيديو وتحريرها مع خصم 97%.

أو الاشتراك في هذه الحزمة التدريبية التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 10 دورات تدريبية، و أكثر من 45 ساعة من المحتوى حول تعلم إنتاج الفيديو من الصفر وحتى الاحتراف مع خصم 98%.

4- تصميم تجربة المستخدم

يعتبر مجال تصميم تجربة المستخدم – والمعروف اختصارًا UX Design – من أهم مجالات التصميم وأكثرها انتشارًا في الفترة الأخيرة، وبالرغم من أنه من مجالات التصميم الجديدة إلا أنه اكتسب أهمية كبيرة لارتباطه بمجال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، ومواقع الويب، حيث يتوقف عليه نجاح أي موقع أو تطبيق.

يمكنك تطوير مهاراتك في هذا المجال عن طريق الاشتراك في هذه الحزمة التدريبية التي تتيح لك الوصول مدى الحياة لأكثر من 46 ساعة تدريبية.

3- البرمجة بلغة (بايثون)

عندما يتعلق الأمر بلغات البرمجة، ستجد أن لغة (بايثون) متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق، حيث يُعتمد عليها في الكثير من المجالات، التي تشمل: تطوير الويب، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، لذلك أصبحت خيارًا مهنيًا شائعًا.

• يمكن للمبتدئين الاشتراك في الحزمة التدريبية (The Absolute Python Programming Certification Bundle)، التي تتيح الوصول مدى الحياة إلى 5 ساعات من المحتوى التدريبي عن لغة بايثون لتعلم كل شي عنها، ابتداءً من الأساسيات وحتى كيفية تحليل البيانات باستخدامها، مع خصم يصل إلى 95%.

• يمكنك أيضا الاشتراك في الحزمة التدريبية الكاملة (The Complete 2020 Python Programming Certification Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 63 ساعة تدريبية تغطي كيفية استخدام اللغة في تحليل البيانات، ومعالجة الصور، والتعلم العميق، والذكاء الاصطناعي، وبناء تطبيقات حقيقية، مع خصم يصل إلى 97%.

• بينما إذا كنت تسعى لاحتراف مجال علوم البيانات؛ فيمكنك الاشتراك في الحزمة التدريبية (The Ultimate Python Programmer & Data Certification Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 33 ساعة تدريبية، مع خصم يصل إلى 97%.

2- الحوسبة السحابية

أصبحت الحوسبة السحابية أحد أهم التقنيات الجديدة التي تعتمد عليها الشركات في تطوير بنياتها التحتية، وهي التي ساعدت بشكل كبير في إنقاذنا خلال أزمة فيروس كورونا الحالية، حيث سهلت لنا التعلم والعمل عن بُعد.

وتبحث الشركات التي تعتمد على تقنيات الحوسبة السحابية عن المواهب الذين يمتلكون المهارات اللازمة لمساعدتها على تصميم بيئات سحابية آمنة وقابلة للتطوير وديناميكية لتحقيق أهدافها.

يمكنك استغلال الطلب الوظيفي المتزايد في هذا المجال، وتطوير مهاراتك من خلال الاستثمار في هذه الحزمة التدريبية التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى ما يصل إلى 120 ساعة من المحتوى التدريبي، لتُغطي كافة تقنيات الهندسة السحابية، وطرق إدارتها.

أو الاشتراك في الحزمة الكاملة لاحتراف خدمات جوجل السحابية التي تقدم لك أكثر من 58 ساعة من المحتوى التدريبي حول خدمات جوجل السحابية، كما تساعدك على اجتياز اختبار شهادة Google) Cloud Architect) الرسمية خلال محاولتك الأولى.

1- تطوير برمجيات بلوك تشين

أظهرت تقنية (البلوك تشين) Blockchain في عام 2009 لدعم استخدام العملات المشفرة، ولكنها تطورت الآن وأصبحت طريقة لتخزين البيانات والتحقق منها واعتمادها ونقلها عبر الإنترنت، حيث أصبحت تُستخدم في تطوير البرمجيات المخصصة لتخزين أي أصول رقمية وإرسالها بشكل آمن. وهناك طلب مرتفع على المهنيين الذين لديهم هذه المهارة.

يمكنك احتراف هذا المجال من خلال الالتحاق بهذه الدورة التدريبية التي تضم أكثر من 56 ساعة من المحتوى التدريبي حول كيفية عمل ا(لبلوك تشين) وتطوير البرمجيات الخاصة بها.