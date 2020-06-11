أرباح تتجاوز راتبه.. رياضي شهير يكسب الملايين من إنستغرام

"كسب أموالاً من إنستغرام أكثر من ميسي ونيمار وبيكهام مجتمعين".. هذا ما كشفته "Foxsports" عن مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث تصدر قائمة الرياضيين الذين حققوا أعلى أرباح بين مستخدمي "إنستغرام" خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات رونالدو نحو 50.3 مليون دولار خلال العام الماضي، وذلك بعد أن نشر 43 إعلاناً عبر "إنستغرام" وحصل على 1.17 مليون دولار مقابل كل منشور، وفق "Foxsports". وبالتالي، فإن أرباح رونالدو التي حصل عليها بفضل نشره إعلانات عبر "إنستغرام" تتجاوز راتبه السنوي الذي يحصل عليه في فريق يوفنتوس، وقدره 33 مليون دولار.

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إلى ذلك جاء قائد برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المركز الثاني، برصيد 30.4 مليون دولار، وتلاه في المرتبة الثالثة لاعب الكريكيت الهندي، فيرات كوخلي، برصيد 15.7 مليون دولار.

وتقاسم قائد المنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، وقائد المنتخب البرازيلي، نيمار، المركزين الرابع والخامس، برصيد 11.6 مليون دولار لكل منهما.

وأعلنت مجلة "فوربس" الشهيرة، في 5 يونيو، أن رونالدو أصبح أول لاعب كرة قدم بالتاريخ يتجاوز حاجز مليار دولار. وحصد النجم البرتغالي خلال 17 عاماً من مسيرته الاحترافية، 650 مليون دولار، من الرواتب التي حصل عليها من مختلف الأندية (مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس)، بينما كسب الأموال المتبقية من عقود مع الشركات.

يذكر أن رونالدو (35 عاماً) توج خمس مرات بجائزة "الكرة الذهبية"، وخمس مرات بلقب دوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب بطل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وكأس الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال، كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وريال مدريد ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الكثير من الجوائز والألقاب الجماعية والفردية الأخرى.