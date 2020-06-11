صورة طبيعية قلبت حال أجهزة في أندرويد.. هذه قصتها

فجأة، ودون أي مقدمات، شاهد غوراف أغرافال، وهو مصور يعيش في سان دييغو بالولايات المتحدة، صورة له كان التقطها الصيف الماضي، على شاشة التلفاز وفي نشرات الأخبار.

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الصورة التي أضحت حديثا، التقطها أغرافال في "سان ماري لايك" في "كلاسي ناشيونال بارك" بمونتانا في "أمسية سحرية"، حسبما وصفها، وذلك في أغسطس/آب 2019، ثم نشرها في موقع فليكر وهو منصة لتبادل الصور.

إلا أن خللا حدث حين استخدم آخرون تلك الصورة كخلفية لأجهزتهم الإلكترونية، فأدت إلى تعطل بعض الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، بحسب ما نقله موقع bbc.

طارت كل البيانات!

فقد تعرضت تلك الأجهزة إلى الإغلاق المتكرر بعد فتحها مع ضرورة إعادة الأجهزة إلى حالتها بعد التصنيع فأدى ذلك إلى فقدان كل البيانات التي كانت مخزنة عليها.

بدوره، أعرب المصور بعد انتشار الأخبار عن حزنه الشديد لما جرى، وقال "لم أتعمد فعل أي شيء. أشعر بالحزن وأنا أشاهد الناس وهو يعانون من تلك المشكلة".

"زوجتي في الخلفية"

وشرح أغراوال أنه التقط الصورة بكاميرا نيكون الخاصة به، ثم استخدم لاحقا برمجية الصور "لايتروم" خلال عملية المعالجة السريعة للصورة،وعلى هذا النحو وقع الخطأ، حيث توفر برمجية الصور "لايتروم" خيارين للألوان بهدف تصدير المنتج النهائي، والخيار الذي لجأ إليه هو الخيار الذي يبدو أنه يربك بعض أجهزة أندرويد.

إلا أنه لم يكن مدركا للخطأ الذي وقع فيه لأنه لم يمر بتجربة مماثلة، حيث نوه: "لم أعرف أن هذا الإجراء من شأنه أن يسبب هذا. عندي هاتف آيفون وأضع صورة زوجتي في الخلفية".

يذكر أن الصورة الساحرة أدت إلى تعطل بعض الأجهزة التي تستخدم إصدار 10 من نظام تشغيل أندرويد.