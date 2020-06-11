طلب غريب من تويتر.. "التفكير قبل نشر المقالات"

أعلن موقع تويتر، الأربعاء، أنه سيبدأ في اختبار ميزة جديدة ستحث المستخدمين على التفكير قبل أن ينشروا المقالات التي لم يقرؤوها.

ويقتصر هذا الاختبار حالياً على مستخدمي تويتر في نظام أندرويد باللغة الإنجليزية، وفيه فإنه – إن قرر مستخدم إعادة تغريد مقال قبل قراءته – فسيطالبه تطبيق تويتر بفتح المقال قبل أن يفعل ذلك. ولم يذكر تويتر متى يخطط لتقديم الميزة في المنصات الأخرى.

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كما قال تويتر: "قد يثير مشاركة مقال محادثة بين المستخدمين، لذا قد ترغب في قراءتها قبل نشرها على تويتر"، مضيفاً: "للمساعدة في تعزيز المناقشة المستنيرة، فإننا نختبر مطالبة جديدة على تويتر قد نسأل عما إذا كنت ترغب في فتحها أولاً، وذلك عندما تعيد تغريد مقالة لم تفتحها على تويتر".

يُشار إلى أن هذا الاختبار يُعد الأحدث من تويتر في مساعيها للحد من التضليل وتشجيع المناقشات الهادفة على المنصة. وأطلق تويتر الشهر الماضي اختباراً يتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه الرد على تغريداتهم على أندرويد وiOS ونسخة الويب من تويتر.

واعتباراً من الآن، يمكن لبعض المستخدمين تقييد الردود على الجميع، أو الأشخاص الذين يتابعونهم، أو الأشخاص الذين يذكرونهم في التغريدات. وفي الأشهر الأخيرة، أطلق تويتر ميزات إضافية مثل القدرة على إخفاء ردود محددة على التغريدات. كما أنه يختبر واجهة أوضح للمحادثات المترابطة على منصته.