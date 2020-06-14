كيفية إيقاف إنستغرام من تتبع كل ما تفعله

تعتبر منصة إنستغرام المنصة الأولى لصناعة للأموال، ولا تنشر الشركة الأم فيسبوك أرقامًا عن مقدار الأموال التي تجنيها من إنستغرام لكن التقارير تدعي أنها حققت 20 مليار دولار من عائدات الإعلانات في عام 2019 وحده، أي ربع الإيرادات السنوية الكاملة لشركة فيسبوك.

في قلب النجاح المالي لمنصة إنستغرام هناك شيئان أساسيان: الإعلان وميزة القصص، بالإضافة إلى البيانات التي تدعم الإعلانات، كما تستخدم إنستغرام، من خلال تكاملها مع فيسبوك، معلوماتك الشخصية لإظهار الإعلانات التي تعتقد المنصة أنه من المرجح أن تنقر عليها في الغالب، كما تأتي هذه المعلومات مما تفعله داخل التطبيق وفي فيسبوك وفي الهاتف بالإضافة إلى سلوكك أثناء التنقل في أنحاء الويب.

أولاً، يتم تتبع كل ما تفعله على منصة إنستغرام، حيث تقوم كل خدمة عبر الإنترنت تقريبًا بجمع معلومات حول أفعالك، كما يوفر كل تمرير إبهام يتم إجراؤه من خلال خلاصتك معلومات حول سلوكك، وتعلم إنستغرام، على سبيل المثال، أنك قضيت 20 دقيقة في ملفٍ صديقك في الساعة 2 صباحًا.

البيانات التي تجمعها منصة إنستغرام ليست للإعلان فقط، حيث تستخدم الشركة معلوماتك، على سبيل المثال، الجهاز الذي تستخدمه لتسجيل الدخول، لاكتشاف محاولات تسجيل الدخول المريبة. كما يمكن أن تساعد تقارير الأعطال من هاتفك في تحديد الأخطاء وأجزاء التطبيق التي لا يستخدمها أحد. ففي عام 2019 ، تخلت المنصة عن علامة التبويب (التالي)، والتي أظهرت للجميع المشاركات العامة التي أعجبتك.

بخلاف حذف التطبيق تمامًا، هناك القليل جدًا الذي يمكنك فعله لإيقاف إنستغرام من تتبع سلوكك، لكن هناك أشياء يمكنك القيام بها للحد من بعض البيانات التي تم جمعها وأنواع الإعلانات التي تراها عبر الإنترنت.

حذف (بعض) بياناتك:

إذا كنت تريد الاطلاع على المعلومات التي قدمتها إلى إنستغرام، فعليك التوجه إلى صفحة إعدادات التطبيق والضغط على خيار الأمان. حيث سيظهر لك خيار الاطلاع على المعلومات التي جمعتها المنصة عنك كما يمكنك تنزيلها، وإذا نقرت على (الوصول إلى البيانات)، ستتمكن من رؤية جميع تغييرات كلمة المرور وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المرتبطة بالحساب، بالإضافة إلى المزيد حول كيفية استخدامك للتطبيق.

إجمالاً، هناك 25 فئة مختلفة من المعلومات التي يتم جمعها، تتراوح هذه المعلومات من التفاعلات مع استطلاعات الرأي التي أكملتها في قصص الأشخاص إلى علامات الوسوم التي تتابعها والتغييرات التي تطرأ على المعلومات في سيرتك الذاتية، كما يمكن العثور على أداة المعلومات هنا.

في حين أنه من الممكن رؤية كل هذه البيانات، لا يوجد الكثير الذي يمكنك فعله بها. لكن يمكن حذف محفوظات بحثك من خلال خيارات قائمة الأمان، لكن سوف يتم حذفها محليًا فقط.

لا تزال إنستغرام وفيسبوك يعرفون ما، أو من، الذي بحثت عنه، تقول إنستغرام: "ضع في اعتبارك أن محو سجل البحث مؤقت وعمليات البحث التي قمت بمسحها قد تظهر مرة أخرى في سجلك بعد البحث عنها مرة أخرى".

من الممكن أيضًا حذف جهات الاتصال التي ربما قمت بتحميلها إلى المنصة من هاتفك، هذا يشمل الأسماء وأرقام الهواتف، حيث تبني المنصة معرفتها بنشاطك الاجتماعي بالاعتماد على هذه المعلومات.

توضح (صفحة) إنستغرام ما إذا كنت قد قمت بتحميل أي جهات اتصال وتسمح لك بحذفها، ولن يؤدي حذفها إلى إيقاف تحميل جهات الاتصال الجديدة التي تمت إضافتها إلى هاتفك، كما يمكن تشغيل أو إيقاف الإعداد من خلال قائمة الإعدادات على iOS أو أندرويد.

كما يتضمن خيار تنزيل بياناتك الصور والتعليقات ومعلومات الملف الشخصي والمزيد. حيث يمكنك طلب ذلك من خلال قائمة الأمان.

الموقع:

يتم إيقاف تجميع المواقع في إنستغرام بشكل افتراضي ولكن ربما قمت بتشغيل الميزة عن غير قصد أثناء إضافة موقعك إلى مشاركة أو قصة ما، ولتغيير هذا، تحتاج إلى زيارة الإعدادات على هاتفك.

في نظام أندرويد، انتقل إلى الإعدادات ثم انقر على التطبيقات وابحث عن تطبيق إنستغرام، حيث يمكنك معرفة ما إذا كنت قد سمحت للمنصة بالوصول إلى موقعك والميكروفون وسعة تخزين الجهاز وجهات الاتصال والمزيد. كما يمكنك تشغيل وإيقاف هذه الإعدادات.

أما إذا كنت تمتلك آيفون فإن العملية متشابهة، فقط انقر على إعدادات الهاتف، وانتقل إلى الخصوصية ثم خدمات الموقع وابحث عن منصة الإنستغرام، حيث يمكنك اختيار ما إذا كان تتبع الموقع قيد التشغيل طوال الوقت.

التحكم في الإعلانات في القصص:

نظرًا لأن فيسبوك حاولت (بنجاح) كسب المزيد من الأموال من منصة إنستغرام، فقد تم إغراق المنصة بالإعلانات. تعرض لك منصة إنستغرام الإعلانات استنادًا إلى بياناتك. حيث تعتمد المنصة على ما تفعله أثناء استخدامها، على سبيل المثال، إبداء الإعجاب بالمشاركات من علامات تجارية معينة، كما تعتمد أيضًا على ما تفعله على مواقع الويب والخدمات التي لا تملكها فيسبوك، وذلك من خلال استخدام (Facebook’s Pixel).

إذن ما الذي يمكنك فعله حيال ذلك على إنستغرام؟ الضوابط محدودة داخل التطبيق، وعلى الرغم من علامة التبويب الإعدادات، يمكنك رؤية نشاط إعلانك، حيث يعرض لك ذلك الإعلانات التي تعاملت معها، مثل التعليق على المشاركات أو إبداء الإعجاب أو مشاهدة الغالبية منها. هناك أيضًا روابط من تطبيق إنستغرام تشرح الإعلانات على النظام الأساسي ضمن علامة تبويب الإعدادات.

إذا كنت لا تحب إعلانًا فرديًا، فمن الممكن إخفاؤه عن طريق النقر على النقاط الثلاث التي تظهر بجوار الإعلان والنقر على إخفاء، كما من الممكن أيضًا الإبلاغ عن إعلان إذا كان يكسر سياسات المنصة.

حذف إنستغرام:

إذا سئمت للتو من المنصة بشكل عام فيمكنك حذف التطبيق، لكن لا يمكنك حذف حسابك من داخل التطبيق – لسنا متأكدين من السبب – لكن بدلاً من ذلك يجب عليك زيارة هذه الصفحة، حيث يمكن حذف حسابك، تقول الشركة: “عندما تحذف حسابك، ستتم إزالة ملفك الشخصي والصور ومقاطع الفيديو والتعليقات والإعجابات والمتابعين نهائيًا". أو يمكنك تعطيل حسابك مؤقتًا.