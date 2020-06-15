تحديثات ويندوز 10 تمنع تشغيل التطبيقات.. كيف تعالجها؟

تسببت تحديثات ويندوز 10 التراكمية التي أصدرتها مايكروسوفت يوم 9 يونيو الحالي لجميع المستخدمين، في حدوث مشكلات في الملحقات الطرفية وأبرزها الطابعات، وأخطاء أخرى مثل: حذف بعض المستندات والملفات، وصورة الخلفية، وتغيير الإعدادات.

كان من المفترض أن يكون التحديث التراكمي لشهر يونيو 2020 تصحيحًا مهمًا للأشخاص الذين يستخدمون أحدث إصدارين من نظام ويندوز 10، ولكن يبدو أنه قد تسبب في حدوث بعض الأخطاء الجديدة.

حيث أبلغ بعض المستخدمين خلال اليومين الماضين أنهم غير قادرين على تشغيل التطبيقات، حيث تظهر رسالة خطأ تفيد بأن النظام غير قادر على تشغيل التطبيق: “Windows cannot find [*.exe]”.

وعلى سبيل المثال: عند محاولة تشغيل تطبيقات مايكروسوفت أوفيس، مثل Word، يتلقوا رسالة الخطأ التالية:

“Windows cannot find ‘C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\WORD.EXE’. Make sure you typed the name correctly, and then try again.”

موضوع يهمك تقدم خرائط غوغل ميزة مشاركة الموقع الشاملة التي تسهل عليك مشاركة موقعك مع أحبائك، لديك أيضًا خيار مشاركة موقعك عبر رابط... كيف تشارك موقعك في تطبيق خرائط غوغل؟ تكنولوجيا

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الحماية ضد الفيروسات (أفاست) Avast أصدر تحديثًا خلال الأيام الماضية به خطأ مشابه يمنع تشغيل بعض التطبيقات، ويُظهر رسالة الخطأ نفسها.

استنادًا إلى التقارير؛ يعمل كل من التحديث التراكمي لشهر يونيو لنظام ويندوز 10، وتحديث برنامج Avast على منع تشغيل التطبيقات. ولحسن الحظ؛ تدرك شركة مايكروسوفت ما حدث وتعمل بالفعل على الإصلاح الذي يمكن إطلاقه قريبًا.

ولكن إذا كنت تعاني من هذه المشكلة في حاسوبك حاليًا، ولم تستخدم برنامج (Avast) فيمكنك إلغاء تثبيت التحديثات التراكمية الأخيرة لنظام ويندوز التي تحمل أرقام KB4560960 أو KB4557957.

لإلغاء تثبيت التحديث في حاسوبك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى صفحة (الإعدادات) في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

• اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.

• اضغط على خيار (تحديث ويندوز) Windows Update في قائمة الخيارات الموجودة في الجانب الأيمن من الشاشة.

• اضغط على خيار (عرض سجل التحديث) View update history.

• اضغط على خيار (إلغاء تثبيت التحديثات) Uninstall updates. ستظهر لك قائمة التحديثات التي المثبتة في جهازك مرتبة من الأحدث إلى الأقدم.

• حدد التحديث رقم (KB4560960) إذا كنت تستخدم إصدار ويندوز 10 رقم (1909) أو التحديث رقم (KB4557957) إذا كنت تستخدم الإصدار رقم 2004.

• بعد تحديد حزمة التحديث؛ اضغط على خيار (إلغاء التثبيت) Uninstall.

• أعد تشغيل حاسوبك عندما يُطلب منك ذلك.

إذا كنت تستخدم برنامج الحماية (Avast) فستحتاج إلى تحديث البرنامج إلى أحدث إصدار، حيث يعمل على حل هذا الخطأ، وفقًا لما ذكرته الشركة.