صور تشير إلى تبني هواتف "آيفون 12" تصميماً مشابهاً لـ iPad Pro

ظهرت في الأيام القليلة الماضية مجموعة من الصور على منصة "تويتر"، تدعي أنها تعرض القوالب المادية ورسومات نماذج تشكيلة هواتف "آيفون 12" القادمة، والتي من المتوقع أن تبدأ شركة "آبل" في إنتاجها خلال الشهر المقبل.

وتوضح هذه الصور أحجام وأشكال الهواتف الـ4 من طراز "آيفون"، وهي نموذج iPhone 12 بقياس 5.4 إنش، ونموذجي iPhone 12 Pro و iPhone 12 بقياس 6.1 إنش ونموذج iPhone 12 Pro Max بقياس 6.7 إنش.

وتتشابه القوالب التي في الصور مع تلك التي تظهر عادةً في الفترة التي تسبق الإعلان عن أجهزة "آيفون" الجديدة. وغالباً ما تعتمد هذه القوالب المادية على مخططات مسربة.

ويتم إنتاج هذه القوالب بواسطة الشركات المصنعة للحافظات، حيث يجري استخدامها بشكل كبير لتحضير الملحقات من أجل مواكبة عملية الإطلاق القادمة لهواتف "آيفون"، ولهذا السبب فقد تكون بعض التفاصيل غير دقيقة بالنسبة لهذه القوالب.

وعلى سبيل المثال، فإن حجم النتوء لا يؤثر على تصميم الحافظات، لذلك لم يأخذ صانعو الحافظات في الاعتبار إمكانية وجود نتوء أصغر في تصميماتهم.

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كما لا توضح هذه النماذج إمكانية إضافة مستشعر Time of Flight في الجهة الخلفية، وذلك لأنه من المرجح أن تحافظ شركة "آبل" على حجم نتوء الكاميرا الكلي نفسه، ولذلك لن تؤثر إضافة مستشعر ToF على صانعي الحافظات.

وقدمت هذه القوالب نظرة أولية عن الحافات المسطحة، مما يجعل تصميم الهواتف الجديدة مشابهاً لتصميم جهاز iPhone 4 و iPhone 5 بالإضافة إلى حاسب iPad Pro الأحدث، الأمر الذي يشكل خروجاً كبيراً عن التصميم المعتمد للنماذج الحالية.

وكانت المعلومات المتعلقة بهذا التحول في التصميم منتشرة منذ بعض الوقت، وقد أكدت العديد من التسريبات هذه التغييرات. ويبدو أن شركة "آبل" تتطلع إلى توسيع لغة تصميم حاسب iPad Pro عبر جلبها إلى المزيد من منتجاتها.

وأشارت شائعة حديثة إلى أن جهاز iMac المعاد تصميمه سيحتوي على تصميم يشبه تصميم iPad Pro مع حافات مسطحة أصغر حجماً. يذكر أنه يمكن الكشف عن iMac المعاد تصميمه في الأسبوع المقبل خلال فعاليات WWDC.