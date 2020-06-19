كيفية تفعيل وضع تقييد المحتوى في يوتيوب لحماية أطفالك

تتيح ميزة (وضع تقييد المحتوى) Restricted Mode في موقع (يوتيوب) YouTube للوالدين حجب جميع مقاطع الفيديو التي تتضمن "مواضيع عنيفة أو للبالغين" التي يجب ألا يشاهدها الأطفال الذين يستخدمون الحاسوب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي الخاص بك.

كيف يمكنك تفعيل وضع تقييد المحتوى في يوتيوب عند استخدام الأطفال لجهازك؟

عند تفعيل (وضع تقييد المحتوى) في الحاسوب أو تطبيق الهاتف الذكي، فإن التغيير سيكون في الجهاز نفسه فقط، ومن ثم يجب عليك تسجيل الدخول في كل جهاز أو متصفح آخر بشكل فردي لتفعيل الميزة.

أولًا: في متصفح الويب على الحاسوب:

• انتقل إلى موقع يوتيوب في متصفح الويب في الحاسوب، ثم سجل للدخول باستخدام حساب غوغل الخاص بك.

• اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

• من القائمة المنسدلة اضغط على خيار (Restricted Mode).

• في مربّع الحوار الذي يظهر على الشاشة، اضغط على زر التبديل المجاور لتفعيله.

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ثانيًا: في الهاتف أو الحاسوب اللوحي:

• انتقل إلى تطبيق يوتيوب على هاتفك.

• بعد تسجيل الدخول إلى حسابك؛ اضغط على صورة الملف الشخصي الموجودة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

• اضغط على خيار (الإعدادات) Settings، ثم من القائمة المنسدلة اختر (عام) General.

• فعّل (وضع تقييد المحتوى) Restricted Mode من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

ملاحظة: لمستخدمي هواتف آيفون أو آيباد، ستجد مفتاح تفعيل الميزة بين خياري (الوضع الداكن) Dark Mode و Play HD On Wi-Fi Only، لتفعيل الميزة اضغط على مفتاح التبديل.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكنك تجاوز (وضع تقييد المحتوى) في الهاتف وإنشاء تجربة أكثر أمانًا على يوتيوب للطفل، من خلال تثبيت تطبيق (يوتيوب كيدز) YouTube Kids الذي يضم عددًا غير محدود من مقاطع الفيديو الرائعة للأطفال، سواء مقاطع (الرسوم المتحركة) Cartoons، أو مقاطع الفيديو التعليمية، أو غيرها من المقاطع الملائمة للأطفال.

ومن خلال حسابك في جوجل يمكنك تخصيص حسابات معينة في التطبيق عبر تبويب "الإعدادات" لتقييد الوصول إلى مقاطع فيديو معينة، والسماح فقط بمشاهدة مقاطع الفيديو المعتمدة سابقًا، وتفعيل الخيارات الأخرى، مثل: وقت استخدام الشاشة، وغيرها.