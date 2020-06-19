5 أشياء يمكن القيام بها في Google Earth بدون حساب غوغل

يحوي تطبيق Google Earth على العديد من المزايا الصغيرة المفيدة التي يمكن استخدامها حتى إذا لم يكن لديك حساب غوغل، حيث يمكن تخصيص مظهر Google Earth وقياس المسافات والمساحات وتغيير وحدات القياس ومشاركة المواقع والتجوّل الافتراضي، كما يمكنك أيضًا استخدام المزايا الأكثر وضوحًا مثل (Voyager) و(أشعر أنني محظوظ) في إصدار الويب من Google Earth دون امتلاك حساب غوغل أيضًا.

التنقل أثناء التجول الافتراضي:

يمكنك التنقل أثناء التجول الافتراضي دون حساب غوغل، وذلك من خلال التوجه إلى قسم البحث ثم كتابة اسم المدينة أو البلدة أو المعلم الذي التي تود التجول فيه افتراضيًا.

مشاركة المواقع والآراء:



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يمكنك بسهولة مشاركة موقعك في Google Earth وذلك من نسخ رابط المنطقة الذي أنت موجود فيه افتراضيًا ومشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قياس المسافة والمساحة:

يتيح Google Earth قياس المسافة والمساحة بطريقة سهلة جدًا، حيث يمكنك النقر على خيار (قياس المسافة والمنطقة) الموجود أسفل يمين الشاشة ثم يمكنك تحديد نقطة البداية والنهاية للمسافة التي تود قياسها، أو يمكنك تحديد المنطقة التي تود قياس مساحتها.

تغيير وحدات القياس:

يمكنك تغيير وحدة قياس المسافة من خلال التوجه إلى الإعدادات حيث ستجد في قسم (الصيغة والوحدات) خيار (وحدات القياس) الذي يتيح لك إمكانية اختيار قياس المسافة (بالمتر والكيلومتر) أو (القدم والأميال).

تخصيص الخريطة الأساسية:

يمكنك تخصيص الخريطة في Google Earth من خلال النقر على خيار (نمط الخريطة) الذي ستجده قبل خيار (قياس المسافة والمنطقة)، بعد النقر على خيار (نمط الخريطة) ستجد 4 أنماط:

• فارغة: بدون حدود أو تصنيفات أو أماكن أو طرق.

• استكشاف: حيث يتيح لك استكشاف الحدود الجغرافية والأماكن والطرق.

• كل شيء: يتيح لك عرض جميع الحدود الجغرافية والتسميات والأماكن والطرق ووسائل النقل العام والمعالم والمسطحات المائية.

• مخصص: يتيح لك هذا النمط تحصيص نمط الخريطة الذي يناسبك من خلال مجموعة كبيرة من الخيارات.

كما يمكنك من خلال قسم (الطبقات): لا

• تفعيل المباني الثلاثية الأبعاد.

• تفعيل السحب المتحركة: حيث يمكنك عرض آخر 24 ساعة من تغطية السحب بصور متحركة متكررة.

• تفعيل خطوط الشبكة.